Video/ Ascoli-Cittadella (2-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 31^ giornata)

VIDEO ASCOLI CITTADELLA (RISULTATO FINALE 2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 31^ GIORNATA) - L'Ascoli ribalta una partita complicata, ben giocata da entrambe le squadra e che il Cittadella si fa "sfilare" dalle mani dopo il rosso ingenuo (e severo) per capitan Iori, nel finale della prima frazione... Veneti che si sono fatti preferire nei primi 45' di gioco, con il palo di Chiaretti e la grande occasione di Valzania, impreciso sottoporta; poi, nonostante l'inferiorità, ecco il sigillo su rigore in apertura di ripresa da parte di Litteri. Ma la stanchezza, il forcing continuo dei marchigiani e soprattutto l'ingresso di Orsolini costringono il Citta alla resa, nonostante almeno tre grandissime parate di Alfonso! La rete del pari arriva a metà secondo tempo, con un colpo di testa di Gigliotti (entrato per l'infortunato Augustyn) sugli sviluppi di calcio d'angolo; il 2-1 definitivo, al minuto 86, è proprio di Orsolini, talento classe 1997 già acquistato dalla Juve, che con un altro colpo di testa vincente stende gli ospiti. E consegna ad Aglietti 3 punti pesanti, per tenere lontane le avversarie della zona bassa di classifica!

LE DICHIARAZIONI - Queste le parole del tecnico dell'Ascoli in sala stampa: "Non vincevamo da un mese e la salvezza per noi passa dalle gare interne, al 'Del Duca'. Dalle vittorie in casa può arrivare l'iniezione di fiducia, con l'aiuto dei nostri tifosi. Siamo stati bravi a reagire e la mossa di Orsolini è stata quella giusta per vincere nel finale. Il rigore? L'arbitro mi ha spiegato che secondo lui Almici ha colpito la palla di mano ma vorrei rivederlo... Dobbiamo continuare così ora e invertire il trend negativo precedente". Spazio anche al commento di Venturato: "Non voglio parlare di arbitri, anche se il rosso a Iori mi è sembrata una scelta affrettata. Abbiamo cercato di adattarci e abbiamo creato qualcosa di importante in ogni caso, anche in 10, sbagliando però la marcatura sul corner che ha portato all'1-1... Anche all'andata contro l'Ascoli abbiamo giocato in inferiorità, una situazione strana ma non voglio alibi: alziamo la testa e guardiamo avanti". (Luca Brivio)









© Riproduzione Riservata.