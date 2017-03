Video/ Avellino-Novara (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 31^ giornata)

VIDEO AVELLINO NOVARA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 31^ GIORNATA) - L'Avellino frena la corsa del Novara verso le zone alte e costringe al pari la squadra di Boscaglia: il match del 'Partenio-Lombardi' si risolve alla mezzora della ripresa, quando Ardemagni (dopo un gol annullato) trova la via della porta su rigore, conquistato proprio dalla punta ex Cittadella, steso da Da Costa in uscita. Il Novara era riuscito a passare in vantaggio dopo un buon avvio di gara, con il secondo centro in campionato di Chico Macheda, pronto e fortunato nella deviazione, su tiro di Casarini; piemontesi poi vicini al bis anche con Kupisz, Galabinov e Chiosa, rischiando solo su una punizione di Verde. Non concretizzare (anche per via di una serie di interventi importante di Radunovic) è sempre rischioso, però: la seconda frazione in proiezione offensiva dei padroni di casa vale dunque una rimonta importante a livello di convinzione, soprattutto perchè interrompe una serie di due KO consecutivi (pesante quello contro il Perugia, nella sfida precedente in casa); per Boscaglia prosegue invece la striscia senza sconfitte e grazie alla scivolata del Cittadella ad Ascoli, la zona playoff è ancora realtà!

LE DICHIARAZIONI - Così Novellino a fine match a 'Sky Sport': "Sono contento di quello che ho visto. All'ultimo abbiamo perso Moretti e ci mancavano anche altri centrocampisti, quindi la squadra era un po' frastornata, non ci riusciva il palleggio... Poi, piano piano, siamo riusciti a fare bene e avremmo anche meritato qualcosa in più. Il secondo tempo è stato straordinario, peccato aver ottenuto solo un pareggio; questo ci permette di lavorare con serenità per riuscire poi a tornare in alto e a fare così qualcosa di importante. Il risultato è buono". La risposta dell'avversario di giornata, Boscaglia: "Abbiamo giocato una grande ora di gioco e potevamo chiudere la gara. Abbiamo sofferto nell'ultima mezzora, quando l'Avellino ha messo in campo quattro attaccanti. Comunque non abbiamo mai subito il loro gioco, hanno giocato spesso con palle lunghe e in maniera confusionaria. Quando abbiamo subito gol ci siamo risvegliati, sprecando anche una grande occasione. Sono convinto che abbiamo preso un grande punto su un campo difficile".

© Riproduzione Riservata.