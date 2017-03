Video/ Carpi-Spal (1-4): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 31^ giornata)

VIDEO CARPI SPAL (RISULTATO FINALE 1-4): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 31^ GIORNATA) - La Spal si impone con un netto 4-1 in trasferta contro il Carpi e continua la sua corsa spedita verso la Serie A. Decidono la doppietta di Floccari e i gol di Antenucci, su rigore, e di Zigoni, mentre i gol della bandiera del Carpi lo segna il solito Kevin Lasagna. La gara si sblocca dopo pochi minuti con gli ospiti che passano in vantaggio già all’ottavo minuto di gioco grazie al gol di Floccari. Arini conclude dal limite a giro, palla che sbatte sul palo con Belec battuto e Floccari ha tutto il tempo per coordinarsi e insaccare il gol dell’1-0 con la porta semi sguarnita. Il raddoppio arriva dopo solo due minuti con la trattenuta di Lollo ai danni di Schiavon in area di rigore del Carpi, giudicata fallosa dall’arbitro Nasca di Bari.

Dal dischetto si presenta Mirko Antenucci e l’ex Leeds non sbaglia, segnando con una conclusione perfetta. Il Carpi prova a rispondere con qualche timido tentativo ma al 38° minuto la Spal si porta sul 3-0. Sponda di Antenucci al limite dell’area per l’accorrente Floccari, che segna un gol bellissimo con il destro e che finisce all’incrocio dei pali, realizzando la sua doppietta personale. Con il secondo tempo il Carpi si dà una svegliata e ci mette poco ad accorciare le distanze con la rete al 54° minuto di Lasagna, bravo ad arrivare su una ribattuta in area e a battere Meret con il sinistro. Il Carpi ritorna così in partita e prova ad intavolare una rimonta difficile, spinto dal proprio pubblico, ma due buone occasioni per Fedato e Mbakogu vengono sciupate dai diretti interessati. Nel finale di partita la Spal segna il definitivo 4-1 con un contropiede fulmineo. Zigoni riceve palla in profondità e tutto solo contro Belec non sbaglia. In virtù di questo risultato la Spal sale a quota 58 allungando a +4 sul Verona, ora in terza posizione; d’altro canto il Carpi frena la sua striscia positiva di risultati e rimane ancora fuori dalla zona playoff.

(Paolo Zaza)





