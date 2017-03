Video/ Frosinone-Vicenza (3-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 31^ giornata)

VIDEO FROSINONE VICENZA (RISULTATO FINALE 3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 31^ GIORNATA) - Il Frosinone vince per 3-1 sul Vicenza di Bisoli dopo un’ottima partita giocata dai ragazzi di mister Marino, che hanno goduto di un Dionisi in uno stato di forma strepitoso. Proprio il numero 18 è il protagonista della partita con una tripletta personale e tante buone giocate che hanno fatto ammattire la difesa dei Lanerossi. Le due squadre nei primi minuti di gioco giocano con molto equilibrio e il Vicenza va vicino al gol al 7° minuto con Giacomelli, che però calcia da ottima posizione in area di rigore. Le due squadre giocano un buon calcio ma non piovono occasioni al Matusa fino al gol che sblocca la partita al 33° minuto. Punizione vincente di Dionisi che carica il tiro dalla distanza e infila il pallone nell’angolino basso, pietrificando completamente Amelia. Il Vicenza prova a rispondere dopo pochi minuti con una conclusione di Urso, ma il suo tiro non è preciso e viene respinto da Bardi non senza qualche difficoltà. Al 41’ Dionisi si crea una buona occasione per raddoppiare, rientrando sul sinistro e lasciando partire un tiro insidioso, che finisce di un nulla a lato. Nel finale Urso impegna ancora Bardi che respinge malamente ma nessun giocatore del Vicenza ne approfitta.

Nel secondo tempo per vedere delle occasioni degne di nota bisogna attendere fino al 63° quando Pucino del Vicenza per poco non fa autogol nella propria porta tentando di anticipare Soddimo, ma Amelia è reattivo ed evita la beffa. Il Frosinone si rende nuovamente pericoloso nei pressi dell’area del Vicenza e trova il secondo gol al 73° minuto. Dionisi con un’azione personale serve un pallone al centro per i suoi compagni, la difesa del Vicenza lo intercetta ma non spazza via e Dionisi con astuzia e agilità si fionda sul pallone e con il sinistro beffa Amelia sul primo palo. Nel finale Dionisi chiude la partita con il suo terzo gol in contropiede, bevendosi prima Zaccardo e poi Amelia e depositando il pallone in rete con la porta vuota. All’ultimo minuto di recupero il Vicenza sfrutta al meglio un calcio di rigore con Pucino che segna il gol della bandiera.

