VIDEO/ Milan Genoa (1-0):highlights e gol. Montella: Mati mi doveva qualcosa (Serie A 2016-2017, 29^ giornata)

VIDEO MILAN GENOA (1-0): HIGHILOGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 29^GIORNATA) MONTELLA: MATI? MI DOVEVA QUALCOSA - Con la bella vittoria occorsa per 1-0 sul genoa il Milan, nella 29^giornata del campionato di serie A vola a quota 53 punti, ad appena due lunghezze di distanza dall’Inter che è invece quinta nella graduatoria. Al termine del match contro i grifoni, è intervenuto il sala stampa il tecnico rossonero Vincenzo Montella, il quale ha fatto il punto sulla situazione e le ambizioni del Milan per questa stagione: “ sicuramente abbiamo ottenuto una vittoria importante in un momento particolare della stagione: è arrivata con merito. Non faccio al corsa contro l’Inter: voglio arrivare davanti all’Inter, vorrei arrivare davanti all’Inter come risultato finale,ma non è che gioisco se l’Inter perde e il Milan non vince. Noi dobbiamo pensare al nostro cammino, alla nostra classifica, ai nostri miglioramenti e ambizioni e come arrivarci. Poi se le altre squadre, come Inter, Lazio, Roma, Napoli e Juventus vincessero tutte, allora le faremo i complimenti. Mati Fernandez? Sono contento, se lo meritava lui, qualcosa mi doveva (ride ndr). Ha sofferto tanto dopo il suo arrivo, è un ragazzo molto emotivo, ma ha delle qualità straordinarie”. CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO CON LE PAROLE DI MONTELLA

VIDEO MILAN GENOA (1-0): HIGHILOGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2016-2017, 29^GIORNATA) - Quella di stasera è la 10^ vittoria in casa per il Milan che rimane ancora in piena corsa per un posto in Europa, soprattutto in virtù del mezzo passo falso dell'Inter che contro il Torino non è andata oltre il 2-2, 10 sono anche le sconfitte esterne per il Genoa che pur trovandosi comunque a +14 sulla terzultima in classifica in questo girone di ritorno viaggia davvero molto piano, il cambio di allenatore non sembra aver cambiato più di tanto le cose, il mercato di gennaio ha stravolto una squadra che nel girone di andata si era comportata piuttosto bene battendo anche la Juventus. Per quanto riguarda le statistiche fa scalpore il dato sul possesso palla: 71% Milan, 29% Genoa, e solamente perché nel finale i rossoneri hanno lasciato il pallino del gioco agli ospiti che non sono riusciti comunque a produrre palle gol, altrimenti la proporzione sarebbe stata ancora più sbilanciata. Tiri in porta: 8 Milan, 3 Genoa; sicuramente gli uomini di Montella hanno saputo ficcare di più rispetto a quelli di Mandorlini che invece non sono riusciti a entrare spesso nell'area di rigore avversaria. Falli subiti: 13 Milan, 5 Genoa; se i padroni di casa sono riusciti a sottrarre palla agli ospiti in maniera elegante e pulita, lo stesso non si può dire per la squadra di Mandorlini che negli interventi ha mancato spesso il pallone. Palle recuperate: 30 Milan, 19 Genoa; i rossoneri sono stati molto bravi a interrompere le (sterili) iniziative degli avversari che hanno sbagliato 28 passaggi. Con 22 azioni manovrate il Milan è andato al tiro per ben 20 volte, con molta facilità gli uomini di Montella hanno trovato l'ultimo passaggio, non si può dire lo stesso per il Genoa: 18 azioni manovrate, appena 4 tiri. Tantissimi i palloni giocati da Deulofeu che da solo ha recuperato 6 palloni ma ne ha persi ben 10, mentre Locatelli che non doveva nemmeno giocare visto che in settimana è stato parecchio influenzato, è entrato per sostituire l'infortunio Bertolacci e alla fine ha percorso 12380 metri, solamente Cataldi con 12970 metri si è mosso di più in mezzo al campo.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara il match winner, Mati Fernandez, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Voglio ringraziare il mister Montella che stasera mi ha dato la possibilità di giocare dal primo minuto, il tecnico ha sempre avuto fiducia in me nonostante il basso minutaggio e sono contento di averla ripagata con il gol vittoria. Per la squadra è un buon momento, la sosta ci consente di recuperare un po' di energie e uomini in vista della ripresa del campionato quando ci aspetteranno parecchie sfide molto complicate. Stiamo lavorando per riportare il Milan in Europa sperando di riuscirci".

Le parole del tecnico del Milan, Vincenzo Montella, ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo meglio rispetto a qualche settimana fa, siamo più sereni essendo consapevoli dei nostri mezzi, anche stasera i ragazzi si sono resi autori di una prestazione molto positiva. Una vittoria che arriva prima della sosta è sempre salutare non solo per i giocatori ma per tutto lo staff tecnico e la società in generale. Mati Fernandez e Lapadula hanno costruito una grande azione sul gol soprattutto considerando che non l'avevamo preparata in allenamento nei giorni scorsi, l'infortunio di Bertolacci ci ha costretto a rivedere lo schieramento tattico visto che non facevamo scorrere la palla al meglio, fortunatamente ne siamo venuti a capo aggiudicandosi la contesa".

Il tecnico del Genoa, Andrea Mandorlini, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il risultato è senz'altro negativo, la squadra ha fatto la partita che doveva fare ma in parecchie situazioni non siamo stati abbastanza cattivi, sul gol subìto non c'è stata praticamente reazione e su questo aspetto dobbiamo ancora lavorare parecchio, del resto non avevamo altra scelta contro il Milan, dovevamo cercare di tenere la partita aperta fino al triplice fischio e almeno in questo ci siamo riusciti. Le premesse per fare male agli avversari c'erano tutte, peccato che agli undici in campo sia mancata la grinta e l'aggressività necessaria per arrivare in porta. Dopo lo 0-5 contro il Pescara la squadra si sta comunque compattando ed è più solida in mezzo al campo, dobbiamo migliorare parecchio sull'aspetto mentale e sulle ripartenze".

