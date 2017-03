Video/ Pisa-Latina (1-1): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 31^ giornata)

VIDEO PISA LATINA (RISULTATO FINALE 1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 31^ GIORNATA) - Finisce sul risultato di 1-1 la sfida della trentunesima giornata di serie B fra Pisa e Latina in un’Arena Garibaldi quasi completamente “sold out”. La prima occasione della partita capita sui piedi di Buonaiuto che da fuori area impegna Ujkani con un tiro al volo, ma il portiere albanese non ha grossi problemi nel disinnescare la sua conclusione. Il Pisa comincia a macinare gioco ma la difesa del Latina non lascia spazi alla coppia d’attacco formata da Masucci e Manaj. Il Latina si fa ancora pericoloso con una conclusione dalla distanza da parte di De Vitis che si perde però abbondantemente fuori. Anche il Pisa ha l’occasione per concludere da fuori area con Di Tacchio, ma il tiro del giocatore del Pisa ha lo stesso esito negativo dell’occasione precedente per gli avversari. Al 32° minuto Buonaiuto con un’azione individuale si porta il tiro sul mancino ma fa tutto bene a parte la conclusione che finisce debolmente a lato. La gara si sblocca solo nella ripresa con il Pisa che riesce a trovare il vantaggio con l’ex attaccante del Pescara Manaj. Cross di Longhi dalla sinistra con la difesa del Latina che manca l’intervento e il pallone finisce direttamente a Manaj che colpisce in modo sporco ma riesce a battere comunque Pinsoglio. Dopo il gol, il Pisa prova ad addormentare la partita e ad amministrare il risultato, con Vivarini che inserisce Corvia per aumentare il peso specifico dell’attacco. Proprio con il gol di Corvia il Latina riesce ad acciuffare il pareggio definitivo. Colpo di testa perfetto dell’attaccante ex Brescia su un assist al bacio da parte di De Giorgio. Nel finale il Latina prova anche a vincere la partita ma il risultato rimane fermo sull’1-1.

(Paolo Zaza)





© Riproduzione Riservata.