Video / Scozia Italia (29-0): highlights, sintesi e tabellino (rugby Sei Nazioni 2017)

VIDEO SCOZIA ITALIA 29-0 (RUGBY RBS SEI NAZIONI 2017, QUINTA GIORNATA): GLI HIGHLIGHTS, LA SINTESI E IL TABELLINO - A Murrayfield la Scozia asfalta l'Italia per 29 a 0 al termine di un match praticamente a senso unico e saluta nel migliore dei modi il neo zelandese Vern Cotter, destinato ad allenare in Francia. I padroni di casa passano in vantaggio subito al 5' grazie alla punizione dalla lunga distanza di Hogg e, nonostante l'infortunio capitato a Jones, che lo ha costretto alla sostituzione con Scott, vanno in meta al 28' con Russell, bravo anche a trasformare un minuto più tardi. Gli ospiti, nonostante un inizio incerto, sembrano poter combinare qualcosa ma Canna fallisce dei calci di punizione da posizione favorevole al 21', al 32' ed al 40'+4', quest'ultimo errore arrivato dopo quello sul fronte opposto di Russell al 39' nel trasformare la seconda meta di giornata firmata proprio dal subentrato Scott al 38'. Ad inizio ripresa gli azzurri vanno molto vicini ai 5 punti costringendo i cardi ad una serie di calci di punizione a sfavore sebbene i britannici riescano a salvarsi, quando Padovani fallisce nello schiacciare a terra l'ovale portandoselo in avanti, pur essendo in inferiorità numerica a causa del cartellino giallo rimediato da Barclay al 49'. Tornata a 15 uomini, la Scozia decide di prendere definitivamente il largo e chiude i conti con le due mete di Visser al 62' e di Seymour al 73', entrambe trasformate da Russell. L'ultimo posto nel Torneo vale il Cucchiaio di Legno per l'Italia che si aggiudica pure il Whitewash, assegnato alla squadra incapace di vincere almeno una partita nel corso della competizione. Analizzando le statistiche dell'incontro emerge come la Scozia abbia surclassato l'Italia sotto quasi tutti i punti di vista a cominciare dalla fase offensiva facendo registrare un numero superiore di palloni portati avanti, più del doppio dato il 132 a 70 supportati dal 140 a 64 nei passaggi, oltre che di metri percorsi, 329 a 151. La formazione ospite ha nuovamente evidenziato i propri problemi nei placcaggi, 15 a 4 i difensori battutti dai padroni di casa, senza dimenticare le tante ruck vinte dai britannici, 104 a 59. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, la Scozia si è rivelata molto più fallosa dell'Italia con 13 calci di punizione concessi contro 8 degli avversari e l'arbitro francese Pascal Gauzère è stato pure costretto ad utilizzare il cartellino giallo ammonendo Barclay.

Dichiarazioni - A fine gara l'allenatore della compagine italiana, l'irlandese Conor O'Shea, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DMAX al termine della gara spiegando: "Loro sono stati più forti di noi, d'accordo, ma noi abbiamo avuto delle difficoltà nell'esprimerci. Sono deluso perchè abbiamo molte potenzialità ma dobbiamo migliorare come nei calci ed oggi si è visto". (Alessandro Rinoldi)

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI SCOZIA ITALIA (RISULTATO FINALE 29-0): HIGHLIGHTS DEL MATCH (RUGBY SEI NAZIONI 2017, 5^ GIORNATA, da canale youtibe ufficiale)

Tabellino Scozia-Italia 29 a 0 (primo tempo 15-0)

Mete: 28' Russell (S); 38' Scott (S); 62' Visser (S); 73' Seymour (S).

Trasformazioni: 29', 63', 74' Russell (S).

Calci di punizione realizzati: 5' Hogg (S).

SCOZIA Stuart Hogg, Tommy Seymour, Huw Jones, Alex Dunbar, Tim Visser, Finn Russell, Ali Price, Ryan Wilson, Hamish Watson, John Barclay (c), Jonny Gray, Richie Gray, Zander Fagerson, Ross Ford, Gordon Reid. A disposizione: Brown, Dell, Berghan, Swinson, Du Preez, Pyrgos, Weir, Scott. All. Vern Cotter.

ITALIA Padovani; Esposito, Benvenuti, McLean, Venditti; Canna, Gori; Parisse, Steyn, Mbandà; Biagi, Fuser; Cittadini, Gega, Lovotti. A disposizione: Ghiraldini, Panico, Chistolini, Van Schalkwyk, Ruzza, Minto, Violi, Sperandio. All. Conor O'Shea.

Arbitro: Pascal Gauzère (Francia).

Ammoniti: 49' Barclay (S).

Man of the match: Finn Russell (S).



© Riproduzione Riservata.