Video/ Trapani-Bari (4-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 31^ giornata)

VIDEO TRAPANI BARI (RISULTATO FINALE 4-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 31^ GIORNATA) - Sconfitta pesante per il Bari di Colantuono che era lanciatissimo verso i piani alti della classifica: al Provinciale di Erice finisce 4 a 0 per il Trapani che in questa maniera si porta solamente a 4 punti dalla zona salvezza dimostrando di essere, tra le squadre che occupano la parte bassa della graduatoria, quella più in forma in questo momento. Sin dalle battute iniziali del match si capisce che gli uomini di Calori hanno una marcia rispetto agli avversari che con Floro Flores non riescono a sfruttare le poche palle gol create per impensierire Pigliacelli, a sbloccare la contesa ci pensa Legittimo che sugli sviluppi di un calcio piazzato anticipa la difesa del Bari e deposita in rete alle spalle di Micai, nei minuti successivi sale letteralmente in cattedra Jallow autore di una doppietta con la quale mette la partita in ghiaccio e i tre punti in cassaforte ancora prima dell'intervallo.

Nella ripresa Colantuono prova a scuotere i suoi e a modificare l'assetto tattico della squadra ma ogni mossa si rivelerà completamente inutile, arriva anche il poker di Coronado che mette ulteriormente in chiaro le cose (se proprio ce ne fosse stato bisogno), l'ultimo terzo di gara diventa una sorta di allenamento defaticante per il Trapani autore di una grande prestazione di fronte al suo pubblico rinfrancato dalle ultime uscite della squadra siciliana, mentre a fine gara i giocatori del Bari escono dal campo chiedendo scusa ai pochi tifosi venuti fino all'Erice. Per la squadra di Colantuono si tratta del settimo KO esterno, in trasferta il Bari ha ottenuto solamente due vittorie dall'inizio del campionato ed è il motivo per cui, nonostante abbia una delle migliori rose di tutta la Serie B, si trovi molto indietro rispetto a Spal, Frosinone e Verona; seconda vittoria nelle ultime cinque gare per il Trapani con Calori che è riuscito finalmente a trovare una continuità di risultati. Anche dalle statistiche emerge la netta superiorità dei padroni di casa con il 52% di possesso palla, 12 tiri in porta (il 4 a 0 alla fine è un risultato che sta addirittura stretto ai ragazzi di Calori), 7 calci d'angolo battuti e Micai costretto a effettuare 8 parate per impedire al Bari di perdere con un passivo ancora più pesante.

(Stefano Belli)





