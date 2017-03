Atp Dubai 2017/ Diretta Murray-Kohlschreiber: info streaming video e tv, risultato (Tennis, oggi)

DIRETTA ATP DUBAI 2017: MURRAY-KOHLSCHREIBER INFO STREAMING VIDEO E TV (TENNIS, OGGI) - Diretta Andy Murray-Philipp Kohlschreiber: è questa la partita più interessante nel torneo Atp Dubai 2017, il principale torneo di tennis maschile che si gioca al momento e che oggi prevede, a partire dalle ore 18 italiane, i quarti di finale. Andy Murray, numero 1 del ranking ATP, ha finora difeso il suo primato in classifica; oggi se la vede con un miglioratissimo Kohlschreiber, vessato dagli infortuni ma capace di tornare a un livello vicino a quello del 2012.

Il grande appuntamento per il britannico sarà, come per tutti gli altri, quello con la doppietta Indian Wells-Miami, ma questo torneo della categoria ATP 500, che ha grandi nomi nell’albo d’oro, è stato scelto da Murray per riprendere ritmo in stagione. Nel tabellone erano infatti presenti anche Roger Federer e Stan Wawrinka: sul campione degli Australian Open c’erano puntati gli occhi di tutto il mondo, ma lo svizzero clamorosamente ha perso al secondo turno dal carneade russo Evgeny Donskoy, che arrivava dalle qualificazioni e lo ha superato in rimonta per 3-6 7-6 7-6.

Stessa sorte per Stan Wawrinka, che vista l’assenza di Novak Djokovic (campione a Dubai in quattro occasioni e finalista in un’altra) era la testa di serie numero 2; il campione in carica è stato battuto subito, dal bosniaco Damir Dzumhur (7-6 6-3). Non è andata meglio all’unico italiano presente, quell’Andreas Seppi che a Melbourne era arrivato in forma strepitosa: l’altoatesino non ha superato nemmeno il primo turno, al quale era arrivato da lucky loser (ovvero, ripescato dopo le qualificazioni). Fernando Verdasco, sempre una vecchia volpe del circuito, lo ha battuto per 6-4 3-6 7-5.

Dunque ora il tabellone del torneo è spalancato per Murray, che non gioca a Dubai dal 2015 (eliminato ai quarti dal giovane Borna Coric) e non ha mai vinto qui: dovesse vincere oggi, in semifinale affronterebbe uno tra Donskoy e Lucas Pouille. Nella parte bassa del tabellone ci sono invece i quarti tra Robin Haase e Damir Dzumhur, che apre il programma odierno, e quello che oppone Verdasco a Gael Monfils, che qui è testa di serie numero 4 e vuole vivere una stagione senza infortuni dopo i tanti problemi degli ultimi anni.

(Claudio Franceschini)

