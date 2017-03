FERNANDO TORRES / Video, infortunio shock per il Nino: perde i sensi, i compagni decisivi gli salvano la vita?

FERNANDO TORRES, VIDEO: INFORTUNIO SHOCK PER IL NINO. PERDE I SENSI IN CAMPO. DECISIVO L'INTERVENTO DEI COMPAGNI NEL SALVARGLI LA VITA? - L'infortunio shock di Fernando Torres ha messo tutti in apprensione anche chi l'ha visto solo dalla televisione che però ha potuto capire quanto sia stato pericoloso quello che è accaduto al ragazzo in questione. L'ex attaccante del Milan è caduto a terra battendo forte la testa sul manto erboso e perdendo i sensi. Durante la telecronaca di Fox Sport abbiamo appreso che il ragazzo è stato rianimato direttamente in campo e soprattutto il telecronista ha spiegato un particolare fondamentale e cioè il fatto che sarebbe stato decisivo l'intervento dei suoi compagni. Infatti subito un paio di questi sono accorsi vicino al ragazzo andando a cercare di non farlo soffocare con la lingua dopo che aveva perso i sensi. Se non avessero compiuto quel gesto sarebbe davvero stato difficile per il corpo di Fernando Torres, senza sensi, continuare a respirare. STaremo a vedere quali novità arriveranno nelle prossime ore col calciatore che al momento è in ospedale. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'INFORTUNIO DI TORRES

FERNANDO TORRES, VIDEO: INFORTUNIO SHOCK PER IL NINO. PERDE I SENSI IN CAMPO - Abbiamo vissutoattimi di terrore allo Stadio Riazor dove da poco è terminata la sfida Deportivo-Atletico Madrid. Infatti ha perso i sensi il calciatore spagnolo Fernando Torres che poco prima aveva sfiorato il gol del 2-1 e che aveva preso da non molto il posto di Kevin Gameiro. In un normale contrasto aereo l'ex attaccante del Milan è caduto a terra sbattendo violentemente la testa a terra. Dalla televisione si è capito subito si trattasse di una cosa molto grave visto che i compagni sono accorsi verso il corpo di Torres e in molti sono scoppiati a piangere con Gimenez che per alcuni minuti è sembrato sconvolto dall'accaduto. In un primo momento non si era capito bene cosa fosse successo, dopo però si è capito che il tutto era arrivato da un pesante colpo alla testa proprio cadendo a terra. Staremo a vedere se arriveranno delle notizie su Fernando Torres che è stato portato fuori dal campo in barella sotto gli applausi di tutto il Riazor che ha capito una situazione così pericolosa e ha dimostrato maturità di fronte all'accaduto che va ovviamente al di là dei colori.

© Riproduzione Riservata.