LUIS ENRIQUE VIA DAL BARCELLONA/ Addio a fine stagione: "Scelta difficile, ma sono stressato"

LUIS ENRIQUE VIA DAL BARCELLONA, ADDIO A FINE STAGIONE: "SCELTA DIFFICILE, MA MEDITATA. DEVO RIPOSARE" - Luis Enrique lascerà il Barcellona al termine della stagione: il tecnico blaugrana non rinnoverà, dunque, il contratto in scadenza a giugno. È stato lo stesso allenatore ad annunciarlo: al termine della partita contro lo Sporting Gijon, vinta nettamente per 6-1, ha confessato di aver preso questa decisione, definendola «difficile» e al tempo stesso «meditata e pensata». La decisione non ha sorpreso la dirigenza catalana, a cui Luis Enrique aveva preannunciato il possibile addio: «La scorsa estate avevo già comunicato alla società che c'era la possibilità che non rinnovassi e mi è stato detto di non aver fretta nel prendere una decisione. Ma quel momento è arrivato». Il tecnico del Barcellona ha poi spiegato il motivo dell'addio, che risiede nel modo in cui va vissuta questa professione, cioè con pochissime ore di riposo e di stacco. Luis Enrique, però, non si sbilancia sul futuro, preferendo restare concentrato sugli ultimi mesi che gli restano alla guida del Barcellona.

LUIS ENRIQUE VIA DAL BARCELLONA, ADDIO A FINE STAGIONE: L'ULTIMA IMPRESA? - Il Barcellona deve mettersi alla ricerca di un nuovo allenatore: Luis Enrique ha annunciato il suo addio a fine stagione. Il tecnico, che ha avviato questa carriera proprio con il club blaugrana, che gli affidò il Barcellona B, ha ringraziato la società per la fiducia e i calciatori per le esperienze che hanno condiviso in questi due anni e mezzo. Tornato nel 2014 per guidare la prima squadra dopo le esperienze alla Roma e al Celta Vigo, Luis Enrique ha centrato il triplete alla prima stagione: Liga, Coppa del Re e Champions (nella finale vinta a Berlino contro la Juventus); al secondo anno ha conquistato Supercoppa Europea, Liga, Mondiale per Club e Coppa nazionale. Per quanto riguarda, invece, questa stagione, ha già vinto la Supercoppa spagnola e ha portato il Barcellona in finale di Coppa del Re. Il cammino in Champions League, invece, potrebbe interrompersi, a fronte del poker rifilato dal Paris St Germain nel match di andata degli ottavi. Ma Luis Enrique coltiva ancora una speranza: «Siamo in una situazione molto difficile in Champions, ma con l’aiuto di tutti e magari anche delle stelle riusciremo a ribaltare le cose». Un'impresa sarebbe un gran bel modo per salutarsi, no?

