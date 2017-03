ARBITRO RADIATO / Decisione sconvolgente della Fifa, il ghanese Joseph Lamptey messo alla porta per...

Foto La Presse

ARBITRO RADIATO, DECISIONE SCONVOLGENTE DELLA FIFA: IL GHANESE JOSEPH ODARTEI LAMPTEY MESSO ALLA PORTA PER... LA PARTITA SUDAFRICA-SENEGAL - L'arbitro ghanese Joseph Odartei Lamptey è stato radiato a vita dalla fifa per aver manipolato il risultato della gara Sudafrica-Senegal dello scorso 12 novembre 2016 che terminò col risultato di 2-1 e che era valida per la qualificazione ai Mondiali 2018. Lamptey fischiò un rigore inesistente, così sottolinea la Fifa, al minuto quarantatré del primo tempo quando il risultato era ancora di zero a zero per un possibile fallo di mano del difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. La partita fu sbloccata dal dischetto da Thulani Hlatshwayo. Due minuti dopo con il Senegal ancora scosso dalla rete presa siglò il raddoppio inaspettato Thulani Serero. A quindici minuti dalla fine arrivò la rete dell'inutile 2-1 messa a segno da Cheik N'Doye. Nel Senegal giocò novanta minuti l'attaccante esterno della Lazio Baldé Keita Diao, mentre in difesa appunto c'era Koulibaly.



