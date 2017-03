BUFFON/ Inter e Milan ai cinesi e Roma agli americani: 'Povera Italia!’

GIANLUIGI BUFFON: IL PORTIERE DELLA JUVENTUS CRITICA GLI INVESTITORI STRANIERI, 'POVERA ITALIA, CHE SCONFITTA' (OGGI 20 MARZO 2017) - Gianluigi Buffon polemizza attraverso i microfoni di 'Kicker circa la colonizzazione e gli investitori stranieri nel nostro calcio italiano, che non lo convincono particolarmente. "La Roma agli americani, entrambe le squadre milanesi ai cinesi...povera Italia. Secondo me è una sconfitta per il nostro calcio e per le nostre tradizioni" le critiche di Gigi Buffon che di certo non piaceranno alle dirette interessate. Il sogno di Buffon è senza dubbio vincere la Champions League, il primo obiettivo: "Da anni mi chiedo cosa mi spinga ancora a giocare, questa battaglia interiore mi porta a nuove motivazioni. Credo che se avessi vinto la Champions League mi sentirei svuotato: questo nuovo obiettivo mi sprona sempre più" le parole di Buffon. Il portiere accetta sicuramente le critiche ma dopo una parata non perfetta si attanaglia per giorni: "Per me fare una papera è uno shock. Ci metto giorni a riprendermi, è dura per un portiere. Invidio chi ne commette di più perchè lo shock non può essere così grande" conclude.

GIANLUIGI BUFFON: IL PORTIERE DELLA JUVENTUS CRITICA GLI INVESTITORI STRANIERI, 'POVERA ITALIA, CHE SCONFITTA' (OGGI 20 MARZO 2017) - Le polemiche di Gianluigi Buffon sono arrivate in Cina, circa la sconfitta del calcio italiano ad avere investitori stranieri come cinesi ed americani. Il più grande Inter Club cinese, i Crusanders China, ha deciso di rispondere al capitano della Juventus e della Nazionale italiana attraverso i social network, mandando allo stesso tempo un messaggio anche a Suning in vista della prossima sessione di calciomercato. "Non vediamo l'ora che Suning risponda nel mercato estivo per riaccendere la lotta scudetto e tornare ancora più forti" si legge sui social. La società nerazzurra ha infatti intenzione di regalare ai propri tifosi dei veri e propri top player, per riaccendere la competizione in Italia e tornare grandi anche a livello europeo. Le critiche di Buffon, quindi, non hanno fatto piacere ai tifosi dell'Inter, anche se non c'è stata una risposta da quelli del Milan e della Roma, anche loro coinvolti.

