Bassano Venezia/ Diretta streaming video raiplay.it, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA BASSANO VENEZIA: STREAMING VIDEO RAIPLAY.IT, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Bassano Venezia sarà diretta dall’arbitro Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco. La partita è in programma lunedì 20 marzo 2017 alle ore 20:45, e rappresenta il posticipo della trentesima giornata di Lega Pro. Derby veneto di cruciale importanza per tutte e due le formazioni, incluse nel girone B.

Infatti il Bassano ha bisogno di una vittoria che manca ormai da tempo: sono ben 5 i turni in cui la squadra giallorossa perde. L'ultima sconfitta a San Benedetto del Tronto è stata una beffa ma comunque ha lasciato con l'amaro in bocca una squadra che sembrava ben attrezzata per competere per le zone alte della classifica. Contro ci sarà la capolista Venezia ormai sempre più lanciata verso la Serie B. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA DI LEGA PRO BASSANO VENEZIA - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

I lagunari volano in classifica visto il più sette di vantaggio sul Parma secondo in classifica. L'ultimo successo allo scadere ottenuto in casa contro il Modena ha mandato in visibilio un ambiente che sogna ormai ad occhi aperti il ritorno nella serie cadetta. Sfida dunque delicata per entrambe anche perché potrebbe dire molto sulle reali ambizioni di tutte e due le squadre. Nessuna può concedersi il lusso di perdere contro un'avversaria molto difficile.

Per ciò che concerne le probabili formazioni, il Bassano punterà a non stravolgere la sua squadra. Valerio Bertotto, arrivato da qualche settimana sulla panchina del Bassano, ha in mente un 4-3-3 in cui tra i pali giocherà sempre Bastianoni, un riferimento per tutto il reparto difensivo. In difesa invece largo a Formiconi, Pasini, Bizzotto e Stevanin mentre a centrocampo dovrebbero giocare come Gerli, Ruci e Laurenti. In attacco spazio al tridente con Fabbro e Minesso sugli esterni mentre la punta centrale sarà Maistrello.

Pippo Inzaghi vuole prolungare la sua striscia positiva e farà il possibile per ottenere un importante risultato anche nella difficile trasferta contro il Bassano. I lagunari scenderanno in campo col 4-3-3, dunque schieramento speculare a quello degli avversari. In porta giocherà Facchin con Garofalo, Domizzi, Cernuto e Zampano a comporre la linea difensiva. Per il trio di centrocampo i favoriti sono Bentivoglio, Soligo e Falzerano, quest’ultimo arrivato proprio dal Bassano nel mercato di gennaio, mentre in attacco sugli esterni agiranno Moreo e Marsura con lo spagnolo Geijo a fare da punta centrale.

Il Bassano non vive un momento particolarmente felice della sua stagione. I giallorossi vogliono vincere anche se sono consapevoli di aver di fronte la capolista: Fabbro e Minesso sono gli elementi da cui partono i maggiori pericoli per gli avversari. Venezia che invece può contare su un gruppo forte e fatto di grandi calciatori per la Lega Pro. Difesa che gioca bene il pallone con uno come Domizzi capace anche di avviare l’azione. Benissimo in avanti Geijo, che oltre a segnare è anche determinante per gli inserimenti dei compagni. Per ciò che riguarda le scommesse, l'1 del Bassano viene quotato da Bwin a 3.10. Il pareggio a 3.50, mentre il colpo del Venezia in casa del Bassano a 1.80, dunque lagunari nettamente favoriti.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Tuttocuoio-Pontedera sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. Inoltre, in quanto posticipo di giornata, Bassano Venezia si potrà seguire anche in diretta tv sul canale Rai Sport + HD, il numero 57 del digitale terrestre e 227 di Sky. Diretta in streaming video sul sito internet ufficiale www.raiplay.it. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY.IT LA PARTITA DI LEGA PRO BASSANO VENEZIA - - - - - CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (30^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.