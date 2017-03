Classifica marcatori Serie A / Capocannoniere: Belotti ancora in testa, ma Dzeko e Mertens si avvicinano

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: BELOTTI ANCORA IN TESTA, CALLEJON È IL MIGLIOR ASSISTMAN - Andrea Belotti è al momento il capocannoniere della Serie A, con ventidue reti infatti comanda la classifica dei marcatori della Serie A. E' interessante però andare a vedere anche quelli che sono i migliori assistman. In testa resiste Josè Maria Callejon a nove anche se ieri in Empoli-Napoli non ne ha effettuato nemmeno uno. Dietro di lui a otto ci sono ben cinque giocatori. Quello che sorprende più di tutti è Mauro Icardi perchè è l'unica prima punta e oltre a fare venti gol ha fatto anche otto assist. Gli altri sono tutti calciatori in grado di fare la differenza partendo anche da più lontano. Marek Hamsik sta giocando una grande stagione e continua a mettere palle importanti davanti per i tre attaccanti di Maurizio Sarri. Stupisce Valter Birsa che con il Chievo sta giocando quella che probabilmente è la sua migliore stagione della carriera. Bene sta facendo anche Antonio Candreva all'Inter così come Adem Ljajic che nonostante sia ancora discontinuo ha fatto anche lui otto assist.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: DZEKO E MERTENS NON MOLLANO - Andrea Belotti resta in testa alla classifica dei marcatori della Serie A con 22 reti anche se nella giornata che si è giocata tra sabato e ieri non ha segnato. Si avvicinano Edin Dzeko e Dres Mertens. Il bosniaco è entrato nella ripresa di Roma-Sassuolo mettendo la ciliegina sulla torta per la squadra di Luciano Spalletti che ha vinto grazie anche a l'ex attaccante del Manchester City per 3-1. Il belga invece prima ha sbagliato un calcio di rigore e poi ha siglato il momentaneo 0-2 di un Empoli-Napoli terminato col risultato di 2-3. Non sono andati a segno Mauro Icardi e Gonzalo Higuain con il Pipita che prolunga a quattro le sue giornate da astinenza da rete. Dietro smuove un po' la classifica Nikola Kalinic che sale a quattordici gol regalando la vittoria alla Fiorentina all'Ezio Scida di Crotone nei minuti di recupero finali. Bel balzo in avanti anche di Lorenzo Insigne, Alejandro 'Papu' Gomez e Chyril Thereau che con una doppietta salgono rispettivamente a dodici il primo e a undici gli altri due. Rimangono più o meno invariate nel resto della classifica dei capocannonieri.

