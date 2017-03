Convocati Nazionale/ Italia, la lista dei nomi: fuori Gabbiadini, c'è Petagna (oggi, 20 marzo 2017)

CONVOCATI ITALIA: I 25 GIOCATORI SCELTI DA VENTURA PER LE GARE DELLA NAZIONALE CON ALBANIA E OLANDA. PETAGNA AL POSTO DI GABBIADINI (oggi, 20 marzo 2017) – Dalla lista dei convocati in Nazionale per le partite dell’Italia contro l’Albania di venerdì a Palermo per le qualificazioni mondiali e di martedì prossimo ad Amsterdam in amichevole contro l’Olanda deve purtroppo uscire Manolo Gabbiadini, al posto del quale è stato convocato Andrea Petagna. Esce un bergamasco, entra un giocatore dell’Atalanta: per Gabbiadini davvero una disdetta, visto che al Southampton era appena tornato su ottimi livelli dopo la difficile avventura al Napoli. Il premio era stata appunto la convocazione da parte del commissario tecnico Giampiero Ventura, ma ecco ieri l’infortunio nel corso della partita di Premier League contro il Tottenham, ultimo impegno prima della pausa dei campionati. Sfortunatissimo Gabbiadini, un bel premio per Petagna, fondamentale nel gioco della squadra di Gian Piero Gasperini pur con soli 5 gol in campionato. Un attaccante al servizio della squadra, che se farà il salto di qualità in fatto di gol segnati potrà ambire alla Nazionale in pianta stabile. Intanto si gode il passaggio dall’Under 21 (con la quale avrebbe dovuto giocare due amichevoli) all’Italia dei grandi, dove per l’Atalanta ci sarà pure Leonardo Spinazzola, senza dimenticare la nidiata in Under 21 con tanti altri nerazzurri che puntano però al salto fra i grandi, come ad esempio Andrea Conti e Mattia Caldara. Bergamo decisamente più azzurra che nera, anche se questa volta ne fa le spese proprio un figlio della terra orobica.

