Entella Salernitana/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA ENTELLA SALERNITANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 20 MARZO) - Entella Salernitana sarà diretta dall’arbitro Pinzani. Uno dei match più equilibrati della 31esima giornata di Serie B sarà quello dello stadio comunale di Chiavari, intitolato ad Aldo Gastaldi, fra i padroni di casa della Virtus Entella e la Salernitana: appuntamento alle ore 20:30 di lunedì 20 marzo 2017. I liguri nell'ultimo turno hanno ottenuto un ottimo pareggio a reti bianche contro il Benevento, che ha permesso alla squadra allenata da mister Roberto Breda rimanere attaccata al treno delle pretendenti per i playoff. La lotta, quando mancano dodici giornate alla fine della stagione regolare, si fa sempre più serrata, con sette squadre raccolte in tre punti e con soli quattro posti a disposizione per accedere alle fasi finali per la promozione nella massima serie. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (31^GIORNATA)

La Salernitana è riuscita ad allontanare la zona playout a cinque lunghezze di distanza grazie al successo ottenuto contro un Brescia pericolante nella precedente sfida di campionato. La squadra allenata dal tecnico Alberto Bollini è ritenuta da molto in grado di giocarsela per le prime posizioni, ma finora ha sempre fallito quanto bisognava dare la sterzata decisiva. I punti di distacco dalla zona playoff, al momento otto, sembrano francamente troppi affinché i granata possano rientrare in corsa a dodici giornate dal termine. Servirebbe un filotto consistente di vittoria consecutive, già a cominciare dall'interessante sfida di Chiavari alla quale i tifosi sono impazienti di prendere parte.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno sul terreno di gioco, vediamo quali potrebbero essere le scelte definitive dei due allenatori. In casa Virtus Entella non ci sono né squalificati né infortunati, ma il difensore Sini e l'attaccante Catellani sono nell'elenco dei diffidati, e se dovessero rimediare un cartellino giallo dovrebbero saltare la prossima sfida di campionato. Dunque mister Breda potrà affidarsi alla formazione tipo, schierata con il modulo 4-3-1-2, lo stesso utilizzato nella positiva trasferta di Benevento. Il portiere sarà Iacobucci, mentre in difesa ci saranno a destra Belli, a sinistra Baraye e al centro Ceccarelli e Benedetti. I tre centrocampisti saranno Palermo, Troiano e Moscati, mentre sulle trequarti ci sarà Ammari. Le due punte centrali saranno Catellani e Caputo. L'ex attaccante del Bari è il miglio realizzatore della squadra con quattordici reti realizzate ed è stabile al secondo posto della classifica dei cannonieri alle spalle di Giampaolo Pazzini.

In casa Salernitana si farà sentire l'assenza a centrocampo del mediano nigeriano Moses Odjer, che ha rimediato un'espulsione diretta a Benevento con due giornate di squalifica. Escluso lui il tecnico Bollini avrà tutta la rosa a disposizione, dovendo valutare la posizione dell'altro centrocampista Busellato, finito nell'elenco dei diffidati. La formazione, che utilizzerà come spesso accade il modulo 4-3-1-2, sarà a specchio rispetto a quella avversaria, un modo per coprire tutti gli spazi e non concedere superiorità numerica agli avversari in alcuna zona del manto erboso. Il portiere sarà il talentuoso Alfred Gomis, con i difensori che risponderanno ai nomi di Perico, Tuia, Bernardini e Vitale. a centrocampo si posizioneranno Zito, Ronaldo e Minala, assieme al trequartista e capitano Rosina. I due attaccanti saranno Sprocati e Coda, miglior realizzatore della squadra campana con dodici reti siglate nella stagione in corso.

Si tratterà di una sfida particolare come tutte le gare che si svolgono sul campo di Chiavari. Il terreno in sintetico infatti ha messo in difficoltà parecchie squadre, per ultimo il Bari un paio di settimane fa. La Salernitana dovrà essere brava ad adeguarsi in fretta al nuovo manto e adattare di conseguenza la propria partita. I granata cercheranno probabilmente di non esporsi troppo alla manovra dei biancazzurri, cercando di sorprenderli in ripartenza con la velocità degli esterni e delle mezzali. Sarà un interessante testa a testa fra i due bomber Caputo e Coda, che cercheranno di regalare i tre punti alle rispettive squadre. Il pronostico della partita vede la Virtus Entella favorita secondo l'agenzia di scommesse Intralot. Il successo dei liguri è dato a 2.15, il risultato di pareggio a 3.10 e la vittoria esterna della Salernitana paga 3.65 volte l'importo giocato.

Il posticipo di Serie B tra Virtus Entella e Salernitana si potrà seguire in diretta tv su Sky, a partire dalle ore 20:30: i canali di riferimento saranno Super Calcio HD (il numero 206) e Calcio 1 HD (n.251). I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport oppure Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati ai due pacchetti il codice d’acquisto pay-per-view è 402972. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (31^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.