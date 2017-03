Infortunio Bernardeschi/ Fiorentina news, risentimento alla caviglia: lascia il ritiro della Nazionale

INFORTUNIO BERNARDESCHI FIORENTINA NEWS: RISENTIMENTO ALLA CAVIGLIA, LA NAZIONALE LO RIMANDA A CASA - Un altro infortunio nel gruppo della Nazionale che sta preparando le due prossime partite, in particolare contro l’Albania per le qualificazioni al Mondiale 2018: dopo Manolo Gabbiadini, a tornare a casa è Federico Bernardeschi. Il talento della Fiorentina aveva già saltato, lo scorso 27 febbraio, la partita contro il Torino per un problema alla caviglia; rientrato per uno spezzone contro l’Atalanta, aveva giocato 80 minuti una settimana più tardi e dunque sembrava rimesso. Invece Paulo Sousa lo ha lasciato fuori dalla lista dei convocati per la partita di Crotone, dove per di più Bernardeschi avrebbe giocato da ex; il calciatore ha comunque risposto alla convocazione di Giampiero Ventura e, quando è arrivato a Coverciano, è stato subito controllato dallo staff medico della Nazionale. Il problema alla caviglia è stato bollato come serio; “purtroppo sono infortunato”, ha detto il numero 10 della Fiorentina ad alcuni tifosi che lo aspettavano per foto e autografi (lo riporta violanews.com). Un altro problema dunque per la Nazionale, soprattutto un problema per la Fiorentina: Bernardeschi ora sarà curato dallo staff gigliato, l’obiettivo è quello di provare a recuperarlo per la partita dopo la sosta (i viola giocheranno in casa contro il Bologna) o se non altro per quella di Marassi contro la Sampdoria.

© Riproduzione Riservata.