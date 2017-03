Infortunio Gabbiadini/ Problema muscolare per la punta del Southampton: salta la Nazionale

INFORTUNIO GABBIADINI, PROBLEMA MUSCOLARE PER LA PUNTA, ADDIO NAZIONALE (ULTIME NOTIZIE OGGI 20 MARZO 2017) – Manolo Gabbiadini è costretto a fermarsi per un infortunio muscolare, rimediato nel corso del match tra Southampton e Tottenham, vinto poi dagli Spurs nella precedente giornata del campionato di Premier League. Secondo le ultime notizie l’ex giocatore del Napoli sarebbe stato costretto a uscire dal campo al 32’ del primo tempo dopo aver subito uno stiramento dell’adduttore, che secondo le previsioni non ancora confermate dovrebbero tenere fuori l’attaccante almeno un paio di settimane. Chiaramente sono già stati programmati per Gabbiadini alcuni esami strumentali che daranno un quadro più completo dell’entità e della gravita dell’infortunio subito, oltre che definire i tempi di recupero. Quello che pare certo al momento Manolo Gabbiadini sarà costretto a saltare la già prevista convocazione i prossimi impegni della nazionale italiana guidata da Giampiero Ventura: la punta del Southamptons infatti non si presenterà al ritiro di Coverciano come previsto e non parteciperà ai prossimi due impegni dell’Italia ovvero la partita contro l’Albania per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di Russia e l’amichevole contro l’Olanda.

