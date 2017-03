RISULTATI BUNDESLIGA: CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (25^ GIORNATA, 17-18-19 MARZO 2017) - Poche reti nella venticinquesima giornata di Bundesliga 2016-2017: soltanto sedici, ma sono molti i risultati importanti maturati nel fine settimana. Il Bayern vola a +13 sul Leipzig, che è crollato a Brema, riaprendo così la corsa al secondo posto. Risultati importanti anche in coda dove vincono Werder Brema e Wolfsburg. Per quanto riguarda l'uomo copertina di questo turno non si può che scegliere Modeste, che con la sua tripletta ha schiantato l'Hertha Berlino e permesso al Colonia di vincere l'importante scontro diretto per l'Europa League.

Dietro la lavagna Fabian, uno dei peggiori dell'Eintracht Francoforte nel match contro l'Amburgo, terminato con uno scialbo pareggio a reti bianche. La venticinquesima giornata è iniziata con il successo del Borussia Dortmund contro l'Ingolstadt, che ha permesso ai gialloneri di portarsi a soli tre punti dal secondo posto. I bavaresi vedono invece la salvezza sempre più lontana: sono ora dieci i punti dalla quartultima piazza e si può dire che abbiano ormai un piede e mezzo in Seconda Divisione.

Il match è stato deciso dal solito Aubameyang, che al 14° ha segnato non solo il goal che ha portato il Borussia Dortmund a 46 punti, ma anche quello che gli consente di essere sempre primo in vetta alla classifica marcatori nonostante la grande prova di Modeste del Colonia. E a proposito del Colonia, fa rumore la vittoria per 4 a 2 sull'Hertha Berlino, con tre redi nei primi 37'di gara ad opera di Osako (6°) e Modeste (35 e 37°). Nella ripresa l'Hertha Berlino ha provato a riaprire il match con un rigore del solito Ibisevic (50°), ma ancora Modeste al 63° ha ristabilito le distanze e a nulla è servito il goal di Brooks al 69°. Al di là della grandissima prova di Modeste, che si è portato a 22 reti, una in meno di Aubameyang, il Colonia può festeggiare perchè ha vinto questo importante scontro diretto e con 37 punti si è portato a sole tre lunghezze proprio dall'Hertha Berlino, attualmente 5° e ora staccato nella corsa alla Champions League.

A proposito di corsa Champions, l'Hoffenheim continua a correre dopo la vittoria contro il Bayern Leverkusen, reduce dalla non inaspettata eliminazione in Champions League ad opera dell'Atletico Madrid. Per battere le "aspirine" è bastata un lampo di Wagner poco dopo il quarto d'ora della ripresa e l'Hoffenheim non ha così perso contatto con il Dortmund e ha approfittato anche lui dell'ennesimo crollo della matricola Leipzig: la corsa al secondo posto, come vedremo tra poco, è ormai riaperta. Per quel che riguarda il Bayer Leverkusen, con 31 punti e squadre che dietro corrono, bisogna guardarsi le spalle, perchè la zona retrocessione è lontana soltanto quattro punto e alla fine del campionato mancano ancora nove giornate, che allo stato attuale delle cose assomigliano ad una eternità.

E prima di andare a vedere cosa è successo nella ormai chiusa lotta per il titolo, bisogna concentrare la nostra attenzione proprio sulla lotta per non retrocedere, a cominciare dal match tra Wolfsburg e Darmstadt, con i padroni di casa che ringraziano ancora una volta Mario Gomez, che ha dato loro tre punti vitali che al momento li collocano a 29 punti, due in più dell'Amburgo, che oggi sarebbe costretto ai play-off con la terza della Seconda Divisione. Per il Darmstadt i punti da recuperare per salvarsi sono 14, ovvero praticamente la metà di quelli ancora a disposizione: la retrocessione è ormai solo questione di tempo per una squadra che sta comunque onorando al meglio ogni partita da qui alla fine.

Buon punto anche quello colto fuori casa dall'Amburgo, nonostante il contro-sorpasso subito dal Wolfsburg: contro un Eintracht Francoforte che non riesce più a buttarla dentro neanche per sbaglio quello ottenuto è comunque un punto che muove la classifica. L'Amburgo è squadra da anni abituata a lottare fino all'ultimo e quindi anche se oggi dovrebbe giocare i play-off per la permanenza in Bundesliga, l'ambiente ha comunque grande fiducia.

Chi la fiducia sempra decisamente averla persa è il Leipzig, che in casa del Werder Brema è incappato nella quarta sconfitta in sette partite, quando nelle precedenti diciotto ne aveva perse soltanto due. Pesantissimo il rovescio esterno, un 3 a 0 maturato per le reti di Junuzovic al 34° del primo tempo e di Grillitsch e Kainz nella ripresa, al 59° e 90°. Il secondo posto che fino a poche settimane fa sembrava blindato ora è a rischio, con il Borussia Dortmund a soli tre punti. Va a 29 punti invece il Werder Brema, che supera così l'Amburgo e aggancia Mainz e Augusta a 29 punti insieme al Wolfsburg.

Il Mainz ha perso male in casa contro lo Schalke 04, corsaro con Kolasinac al 5° della ripresa e ora a 33 punti, a meno 2 dal Friburgo che in casa dell'Augusta non è andato oltre un 1 a 1 che allontana decisamente le speranze di Europa League. Il solito Niederlechner aveva portato in vantaggio il Friburgo con un rigore alla mezz'ora, ma l'Augusta ha pareggiato otto minuti dopo grazie a Stafylidis. E veniamo al successo che chiude virtualmente la Bundesliga, ovvero quello del Bayern Monaco sul campo di un Borussia Moenchengladbach ancora scosso per l'eliminazione in Europa League. Ad Ancelotti è bastato un goal del redivivo Muller al 63° per volare a +13 sul Leipzig e chiudere il discorso per il titolo a meno di crolli improbabili.

BUNDESLIGA 2016-2017, 25^ GIORNATA

Borussia Dortmund-Ingolstadt 1-0 - 14’ Aubameyang

Augsburg-Friburgo 1-1 - 30’ rig. Niederlechner (F), 38’ Stafylidis (A)

Werder Brema-Leipzig 3-0 - 34’ Junuzovic, 59’ Grillitsch, 90’ Kainz

Colonia-Hertha Berlino 4-2 - 6’ Osako (C), 35’ Modeste (C), 37’ Modeste (C), 50’ rig. Ibisevic (H), 63’ Modeste (C), 69’ Brooks (H)

Hoffenheim-Bayer Leverkusen 1-0 - 62’ Wagner

Wolfsburg-Darmstadt 1-0 - 46’ pt Mario Gomez

Eintracht Francoforte-Amburgo 0-0

Mainz-Schalke 04 0-1 - 50’ Kolasinac

Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco 0-1 - 63’ T. Muller

CLASSIFICA BUNDESLIGA 2016-2017

Bayern Monaco 62

Leipzig 49

Borussia Dortmund 46

Hoffenheim 45

Hertha Berlino 40

Colonia 37

Eintracht Francoforte 36

Friburgo 35

Schalke 04 33

Borussia Monchengladbach 32

Bayer Leverkusen 31

Mainz, Werder Brema, Augsburg, Wolfsburg 29

Amburgo 27

Ingolstadt 19

Darmstadt 15

