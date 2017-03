RISULTATI EREDIVISIE: CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (27^ GIORNATA, 17-18-19 MARZO 2017) - 26 le reti segnate nella ventisettesima giornata del campionato olandese di Eredivisie: il risultato a sorpresa è il pari dell'Ajax sul campo dell'Excelsior: il Feyenoord ringrazia e vola a +6 in attesa dello scontro diretto. Vince anche il PSV, mentre in coda tutto rimane aperto. Protagonista di giornata è Unal del Twente, mentre in negativo va segnalato Kasper Dolberg dell'Ajax.



La ventisettesima giornata del massimo campionato olandese è iniziata con la travolgente vittoria del Twente sul campo del Roda, risultato che ha ricacciato i padroni di casa al terzultimo posto e ha confermato gli ospiti al quinto posto in coabitazione con l'Az Alkmaar. Partita mai in discussione e con un solo grande protagonista, il duo composto dai classe 1997 Jensen e Unal, con il primo autore di una doppietta al 30° e al 44° e il secondo dispensatore di assist e autore del terzo goal al 77°. Il giovane attaccante turco sembra sempre più vicino al ritorno al City, dove Guardiola lo aspetta a braccia aperte. Pareggio che accontenta tutti nel match tra Groningen e Willem II, che ha confermato come le due squadre stiano facendo un campionato decisamente tranquillo. Il Groningen è passato in vantaggio con Jenssen al 49°, ma gli ospiti hanno raddrizzato il match con il giovane attaccante classe 1996 Oulare. Il pareggio, come detto, accontenta tutti e rende la salvezza sempre più vicina per entrambe le compagini.

Può sicuramente sorridere, nonostante il rovescio interno contro l'Utrecht, anche il NEC: rimangono infatti quattro i punti di vantaggio sulla zona retrocessione. L'Utrecht si è invece confermato quarta forza del campionato con 44 punti e ha chiuso la pratica già nel primo tempo con le reti di Labyad e Ayoub al 28° e 37°. Nella ripresa ha timbrato il cartellino anche Haller, che al 63° ha arrotondato il punteggio e ha segnato l'undicesimo centro in campionato. L'Utrecht dovrà limitarsi a difendere il quarto posto, considerando la distanza dal terzo, occupato dal PSV di Cocu, che oggi vede più vicino anche il secondo grazie al mezzo passo falso dell'Ajax. I ragazzi dell'ex giocatore del Barcellona hanno fatto il loro dovere superando il Vitesse grazie a Siem de Jong, andato a segno ad inizio ripresa e precisamente al 50°. Ora i punti in classifica per il PSV sono 61, solo due in meno rispetto all'Ajax. Il Vitesse è invece rimasto fermo a 39 punti, ma rimane comunque in zona preliminari di Europa League, come vedremo per merito del Feyenoord.

Tornando nei bassifondi della classifica, lo Sparta Rotterdam ha ripreso a vincere dopo il crollo del tuno precedente e lo ha fatto vincendo un importantissimo match contro l'Heracles Almelo: grazie al successo per 3 a 1 la seconda squadra di Rotterdam vede aumentare a cinque le lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. I punti ora sono infatti 28 e sono due in meno degli avversari di giornata. Grande protagonista di questa fondamentale vittoria è stato Pusic, con due reti nella ripresa, al 53° e 73°. Prima lo Sparta Rotterdam aveva trovato il vantaggio con Ryan Sanusi al 25°. Mai in partita l'Heracles Almelo, che ha trovato la rete soltanto all'89° con Joey Pelupessy. In fondo alla classifica hanno perso malamente anche Go Ahead Eagles e ADO Den Haag, ora rispettivamente ultimo (20 punti) e penultimo (22 punti).

Pesante la sconfitta del Go Ahead Eagles, che ha perso in casa contro lo Zwolle (ora a 30 punti) per 3 a 1. E dire che il match era anche iniziato nel migliore dei modi, con il vantaggio firmato dal classe 1997 Pedro Chirivella. La gioia è però durata due giri di lancette, perchè al 5° minuto del primo tempo è arrivato il pareggio dello Zwolle con Queensy Menig. Il match si è poi mantenuto in uno stato di parità fino a 7'dalla fine, quando gli ospiti sono riusciti a dare la sterzata decisiva grazie a due goal in cinque minuti, firmati Django Warmerdam e Bram van Polen. Ancora peggio ha fatto l'ADO, sconfitto per 4 a 0 dall'Az Alkmaar, che si è così confermato al quinto posto con il Twente, a -3 dall'Utrecht. Grande protagonista del match è stato Dabney dos Santos, autore di due goal al 7° e al 13°. Gli altri goal sono arrivati al 34° da Joris van Overeem e al quarto d'ora della ripresa da Fred Friday. Una pillola statistica: tutti e tre i marcatori sono nati dopo il 1993, confermando la grande capacità del calcio olandese di sfornare giovani molto interessanti.

E arriviamo ora agli ultimi due match della giornata, quelli che potrebbero aver deciso il campionato. Cominciando dall'Ajax, fa decisamente rumore il pareggio sul campo dell'Excelsior, quartultima forza del campionato con i suoi (ora) 24 punti. I padroni di casa sono andati in vantaggio al 26° con Kenny Tete. L'immediato pareggio di Justin Kluivert al 32° aveva fatto pensare ad un Ajax capace poi di vincere il match: invece tutto è rimasto immutato e i Lancieri sono tornati a casa solo con un punto. Ne ha approfittato il Feyenoord, che ha vinto in rimonta sul campo dell'Heerenveen ed è volato a 69 punti, a +6 sull'Ajax. I padroni di casa erano andati in vantaggio al 18° con il solito Reza Ghoochannejhad, ma nella ripresa Jorgensen e Vilhena (56° e 70°) hanno ribaltato il match e arriveranno a +6 nel big match del prossimo turno contro Dolberg e compagni.

RISULTATI EREDIVISIE

Roda-Twente 0-3

Groningen-Willem II 1-1

NEC-Utrecht 0-3

PSV Eindhoven-Vitesse 1-0

Sparta Rotterdam-Heracles 3-1

Heerenveen-Feyenoord 1-2

Excelsior-Ajax 1-1

Go Ahead Eagles-Zwolle 1-3

AZ Alkmaar-Den Haag 4-0

CLASSIFICA

Feyenoord 69

Ajax 63

Psv 61

Utrecht 44

Az, Twente 41

Vitesse 39

Heerenveen 37

Willem II 33

Heracles 31

Zwolle 30

Groningen 29

Sparta, Nec 28

Excelsior 24

Roda 23

Den Haag 22

Go Ahead Eagles 20

