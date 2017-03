RISULTATI LIGUE 1: CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (30^ GIORNATA, 17-18-19 MARZO 2017) - Sono 24 i gol realiazzati nella trentesima giornata della Ligue 1 2016-2017, segnata dai successi di Monaco e PSG e dal secondo pari di fila del Nizza, che vede il titolo allontanarsi. In cosa successo pesantissimo del Lorient in casa del Nancy. Uomo copertina ancora una volta Mbappe con una doppietta, mentre Balotelli si conferma in difficoltà anche in questa sua avventura francese: l'attaccante italiano non è stato incisivo nemmeno stavolta in trasferta e all'uscita dal campo si è preso anche i fischi di parte dei propri tifosi.

La trentesima giornata del massimo campionato francese è iniziata con la vittoria del Metz sul Bastia, vittoria arrivata grazie all'autorete di Cioni al 46°. Con questo successo il Metz è salito a 35 punti, sette in più di quelli del Nancy, terzultimo dopo la sconfitta di questo turno. Il Bastia invece è ultimo con 25 punti insieme al Lorient, che ha battuto proprio il Nancy nello scontro diretto: la lotta salvezza come vedremo meglio tra poco si è infiammata improvvisamente.

Il merito è tutto del Lorient, che ha centrato una vittoria pesantissima sul campo del Nancy, ora terzultimo con il Digione. E i padroni di casa sono nello psicodramma, visto che dopo la fine del primo tempo erano avanti 2 a 0 grazie alle reti di Maouassa AL 28° e di Dia su rigore al 42°. Nella ripresa tutto è cambiato con il goal di Moukandjo al 21°. Da lì è iniziata un'altra partita e il Lorient non avendo più niente da perdere ha attaccato a testa bassa, trovando due reti negli ultimi cinque minuti di gara: Lautoa all'86° e Mvuemba in pieno recupero hanno regalato tre punti che riaprono un discorso, quello della salvezza, che fino a poche settimane fa sembrava chiuso.

A 28 punti e quindi pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere in Ligue 2 c'è anche il Digione, che ha perso in casa contro il Saint Etienne, corsaro con Veretout a 12'dalla fine. Con questo successo, che pone fine ad un periodo davvero nero, il Saint Etienne si riporta a -2 dal Marsiglia e -6 dal Lione. Per il Digione invece la strada verso la salvezza si fa decisamente impervia. Chi invece, con 10 punti di margine sulla zona retrocessione, può senza dubbio dormire sonni tranquilli, risulta essere il Nantes di Fabio Conceiçao, che pur essendo ancora la squadra della Ligue 1 che ha segnato meno di tutti in casa, ha comunque stoppato il Nizza e spento probabilmente le speranze di titolo della squadra di Favre, la quale ora si trova con 4 punti in meno del PSG e addirittura a meno 7 dal Monaco.

Per Balotelli e compagni è il secondo pareggio di fila e il titolo sembra ormai un miraggio. Nantes che è andato in vantaggio con Sala al 20°, bravo a sparare un bolide da centro area. Il Nizza ha reagito subito e ha trovato il pareggio con Seri dopo otto minuti, ma come troppo spesso gli è capitato in questa ultima parte di stagione, trovato subito il pareggio non è stato più capace di imbastire azioni degne di nota, finendo così per compiere un altro mezzo passo falso.

Nantes che invece è salito a 38 punti, agganciando il Guigamp, tramortito 3 a 0 in casa di un Angers che è volato a 39 punti, centrando praticamente la salvezza e potendo cominciare, forse, a fare anche qualche pensiero indicibile rispondente all'Europa League. Il match si è sbloccato e chiuso nella ripresa tra il 63° e il 69°, grazie alle reti di Bamba e Mangani. A sette minuti dalla fine l'Angers ha trovato anche il 3 a 0 con Diedhiou.

In zona Europa League vola invece il Bordeaux, che ha asfaltato 5 a 1 un Montpellier che rimane a 33 punti, con cinque di margine sulla zona retrocessione. I girondini invece sono andati a prendere il Marsiglia, fermato sullo 0 a 0 dal Lilla (ora a 34 punti), a 46 punti, raggiungendo così il quinto posto in campionato. Partita chiusa in sette minuti dal Bordeaux, che tra il 25° e il 32° è andato a segno tre volte con Rolan, Sankhare e Vada (quest'ultimo su rigore). Nella ripresa il Montpellier ha provato a riaprirla con Boudebouz, sempre su rigore, ma al 76° Rolan ha segnato il suo secondo goal personale e al 91° Malcom ha calato la cinquina. Prima di passare ai risultati di PSG e Monaco, va detto del pareggio a reti inviolate tra Tolosa e Rennes, un risultato che non accontenta nessuna delle due formazioni e che le allontana dall'obiettivo Europa League.

Veniamo al Monaco, che si conferma una vera e propria macchina da goal anche contro il Caen, sconfitto 3 a 0 in casa: i goal fatti in campionato sono ora 87, mentre i punti di vantaggio sul PSG rimangono tre, mentre salgono a sette quelli sul Nizza, terzo in classifica. La partita ha visto come grande protagonista Mbappè, che ha segnato altri due goal, confermandosi un giocatore dalle grandissime prospettive. Sua la rete che ha aperto le marcature al 13° e sua quella che dopo il rigore di Fabinho al 49° ha chiuso il match a 9' dalla fine.

Infine, vince il PSG, che riesce a dare seguito al successo esterno contro il Lorient e prova a dimenticare l'umiliaizione patita in Champions. I parigini hanno vinto in rimonta contro il Lione, che passato in vantaggio con Lacazette dopo 6', si è visto rimontare da Rabiot e Draxler (34° e 40°). Il PSG resta così a -3 dal Monaco, mentre il Lione può comunque essere soddisfatto, visto che il Marsiglia non ha approfittato di questa sconfitta.

LIGUE 1 2016-2017, 30^ GIORNATA

Metz-Bastia 1-0 - 47’ aut. Cioni

Lille-Olympique Marsiglia 0-0

Nantes-Nizza 1-1 - 22’ E. Sala (Na), 28’ Seri (Ni)

Angers-Guingamp 3-0 - 63’ Bamba, 69’ Mangani, 83’ Diedhiou

Bordeaux-Montpellier 5-1 - 25’ Rolan (B), 29’ Sankhare (B), 32’ rig. Vada (B), 47’ rig. Boudebouz (M), 76’ Rolan (B), 92’ Malcom (B)

Nancy-Lorient 2-3 - 28’ Maouassa (N), 42’ rig. Dia (N), 66’ Moukandjo (L), 86’ Lautoa (L), 93’ Mvuemba (L)

Tolosa-Rennes 0-0 -

Caen-Monaco 0-3 - 13’ Mbappe, 49’ rig. Fabinho, 81’ Mbappe

Digione-St. Etienne 0-1 - 77’ Veretout

Psg-Lione 2-1 - 6’ Lacazette (L), 34’ Rabiot (P), 40’ Draxler (P)

CLASSIFICA LIGUE 1 2016-2017

Monaco 71

Psg 68

Nizza 64

Lione* 50

Olympique Marsiglia, Bordeaux 46

St. Etienne 44

Rennes, Angers 39

Guingamp, Nantes 38

Tolosa 37

Metz* 35

Lille 34

Montpellier 33

Caen 32

Digione, Nancy 28

Bastia, Lorient 25

* una partita in meno

