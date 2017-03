RISULTATI PREMIER LEAGUE: CLASSIFICA AGGIORNATA, PARTITE E MARCATORI (29^ GIORNATA, 18-19 MARZO 2017) - In Premier League 2016-2017 continua il dominio del Chelsea che si è imposto anche sul terreno dello Stoke City, mentre continua la crisi dell’Arsenal che perde sempre più contatto con le prime posizioni. Al Leicester sembra giovare il cambio di panchina con il terzo successo consecutivo in Premier che fa riemergere nettamente i campioni in carica dalla palude in cui erano precipitati. Ben anche il Tottenham, che mantiene la sua seconda posizione.

La 29esima giornata della Premier League è iniziata con una sconfitta con contestazione per l’Arsenal di Wenger. La formazione londinese è stata battuta per 3-1 sul campo del West Bromwich Albion con la rete di Sanchez che non è bastata ad evitare una sconfitta che nella sola Premier è la quarta nelle ultime cinque giornate, senza dimenticare la doppia batosta ricevuta dal Bayern in Champions League. E durante il match sugli spalti sono apparsi anche striscioni di protesta da parte dei tifosi nei confronti del tecnico francese.

Il WBA si era portato in vantaggio dopo soli 12 minuti di gioco con una rete segnata da Craig Dawson, ma il centravanti cileno di Wenger aveva rimesso il punteggio in parità dopo soli 3 minuti, facendo presagire un seguito diverso della gara. Nella ripresa però sono arrivate altre due reti dei padroni di casa, la prima al decimo con Robson-Kanu, e la seconda, doppietta personale per Craig Dawson, al 30esimo, che hanno definitivamente messo sotto i "Gunners".

La trasferta in casa dello Stoke City era abbastanza temuta da Antonio Conte, ed in effetti c’è stato bisogno di attendere fino all’87esimo per vedere la rete del definitivo vantaggio dei londinesi, segnata da Cahill, che si è così riscattato dall’ingenuità del primo tempo, quando aveva regalato alla formazione di casa il rigore del pareggio. Conte si era trovato a dover fare a meno all’ultimo minuto del belga Hazard, uno dei migliori del suo schieramento, ma ha trovato la rete del vantaggio proprio con il suo sostituto, Willian, che ha segnato dopo 13 minuti di gioco trasformando un calcio di punizione che era stato conquistato dall’ex viola, Marcos Alonso.

Lo stesso Alonso potrebbe raddoppiare alla mezzora, ma il portiere dello Stoke, Grant, ha respinto il tiro scagliato da distanza ravvicinata. Improvvisamente si rianima la formazione di casa, che si vede annullare giustamente una rete per fuorigioco, poi trova il rigore che Walters calcia alle spalle di Courtois. Nella ripresa lo Stoke arretra il suo baricentro consentendo al Chelsea di attaccare; Alonso prende la traversa su punizione, poi anche Pedro si vede respingere un tiro da Grant. La mossa di Conte di far entrare Fabregas per Moses porta frutti con la rete di Cahill dopo una respinta corta di un difensore. Il Chelsea manca il 3-1 nel recupero con un palo colpito da Costa, ma si prende comunque i tre punti in palio.

La risalita del Leicester continua con il 3-2 conquistato sul campo del West Ham. Le "Foxes" arrivano cariche dopo aver conquistato la qualificazione in Champions e passano subito in vantaggio con la rete di Mahrez, dopo appena 5 minuti, e raddoppiano due minuti dopo con il goal messo a segno da Huth su un cross di Albrighton. Il West Ham non alza bandiera bianca, ma reagisce e con una meravigliosa punizione di Lanzini al 20esimo, si rimette in corsa. Prima della fine del primo tempo, al 38esimo, il Leicester segna la terza rete con il suo attaccante più prolifico, Vardy, poi nella ripresa gli attacchi del West Ham portano alla rete di Ayew al 63esimo, ma la formazione ospite riesce a gestire con tranquillità il vantaggio fino al fischio finale.

Nel 4-0 dell’Everton sull’Hull City spicca la doppietta di Romelu Lukaku, il centravanti belga che lascerà la squadra alla fine della stagione. La formazione di Koeman alla fine ha ottenuto un risultato rotondo, ma dopo la rete segnata in avvio, al 9° del primo tempo, da Calvert-Lewin, pur attaccando non è riuscita a mettere a segno altre reti per la grande opposizione della formazione ospite. Al 73esimo l’episodio che chiude la gara, l'espulsione di Huddlestone, con l’Hull che crolla con la rete di Valencia su passaggio di Lukaku, che poi segna le sue due reti in pieno recupero, al 91' e al 94', raggiungendo quota 21 centri in Premier League.

La gara tra il Crystal Palace ed il Watford è stata decisa da un'autorete di Deeney dopo 68 minuti di gioco, che ha dato il successo alla formazione londinese. Il match tra il Sunderland ed il Burnley si è invece concluso sul punteggio di 0-0 dopo 90 minuti molto deludenti. Il Bournemouth si è aggiudicato il match contro lo Swansea con il classico risultato di 2-0. Gallesi in svantaggio dopo 31 minuti con una autorete di Mawson, poi raddoppio da parte del Bournemouth nella ripresa, al 72esimo, con un goal di Benik Afobe ed assist da parte di Joshua King.

La prima delle tre gare della domenica ha visto il successo del Manchester United per 3-1 sul terreno del Middlesbrough; prima rete messa a segno da Fellaini alla mezzora del primo tempo con un bel colpo di testa, poi nella ripresa rriva il raddoppio, segnato al 62esimo da Lingard dopo una azione partita dalla propria metà campo. Il Middlesborough prova a tornare in partita con una rete di Gestede segnata dall’interno dell’area piccola, ma al 93esimo, in pieno recupero, arriva la terza rete della formazione di Mourinho con Valencia che approfitta dello scivolone di un avversario per mettere in rete.

Pareggio, con il risultato di 1-1 tra il Manchester City ed il Liverpool che all’Etihad è passato per primo in vantaggio, grazie a Milner, che ha trasformato un calcio di rigore. La rete del pareggio per la formazione di Pep Guardiola è stata segnata da Aguero. Per il City, anche sfortunato in questo periodo, c’è stato anche un palo colto da De Bruyne.

Il Tottenham di Pochettino è riuscito a tenere il passo del Chelsea, vincendo davanti al suo pubblico per 2-1 contro il Southampton. La prima rete degli Spurs al 14esimo, segnata da Eriksen, poi raddoppio per i padroni di casa 3 minuti dopo la mezzora con Alli che segna dal dischetto, dopo che Davis aveva commesso un fallo in area sullo stesso Alli. Solo un minuto prima del penalty, il Southampton aveva dovuto fare a meno dell’ex napoletano Manolo Gabbiadini per infortunio. Nella ripresa il Southampton è riuscito dimezzare le distanze con un goal di Ward-Prowse, al 52esimo, ma nonostante la notevole pressione sino alla fine non riesce a segnare nonostante i 5 minuti di recupero concessi dall’arbitro.

PREMIER LEAGUE 2016-2017, 29^ GIORNATA

West Bromwich-Arsenal 3-1 - 12’ Dawson (W), 15’ A. Sanchez (A), 55’ Robson-Kanu (W), 75’ Dawson (W)

Crystal Palace-Watford 1-0 - 68’ aut. Deeney

Everton-Hull City 4-0 - 9’ Calvert-Lewin, 78’ E. Valencia, 91’ R. Lukaku, 94’ R. Lukaku

Stoke City-Chelsea 1-2 - 13’ Willian (C), 38’ rig. Walters (S), 87’ G. Cahill (C)

Sunderland-Burnley 0-0

West Ham-Leicester 2-3 - 5’ Mahrez (L), 7’ Huth (L), 20’ Lanzini (W), 39’ Vardy (L), 63’ A. Ayew (W)

Bournemouth-Swansea 2-0 - 31’ aut. Mawson, 72’ Afobe

Middlesbrough-Manchester United 1-3 - 30’ Fellaini (MU), 62’ Lingard (MU), 77’ Gestede (M), 93’ A. Valencia (MU)

Tottenham-Southampton 2-1 - 14’ Eriksen (T), 33’ rig. Alli (T), 52’ Ward-Prowse (S)

Manchester City-Liverpool 1-1 - 51’ rig. Milner (L), 69’ Aguero (M)

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE 2016-2017

Chelsea* 69

Tottenham* 59

Manchester City* 57

Liverpool 56

Manchester United** 52

Arsenal**, Everton 50

West Bromwich 43

Stoke City 36

Southampton, Bournemouth, West Ham 33

Burnley 32

Watford* 31

Leicester* 30

Crystal Palace* 28

Swansea 27

Hull City 24

Middlesbrough* 22

Sunderland* 20

* una partita in meno

** due partite in meno

© Riproduzione Riservata.