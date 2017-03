Risultati Serie B / Classifica aggiornata e diretta gol live score: oggi Entella Salernitana (31^ giornata)

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE DEL POSTICIPO ENTELLA SALERNITANA (31^ GIORNATA, OGGI LUNEDI' 20 MARZO 2017) - La trentunesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 si chiude questa sera, lunedì 20 marzo, con l'ultimo posticipo: alle ore 20.30 si gioca infatti Entella-Salernitana. Sabato abbiamo avuto il trionfo della Spal sul campo del Carpi, che lancia sempre di più la storica società ferrarese verso un possibile ritorno in Serie A dopo circa mezzo secolo di assenza, con Frosinone e Verona che saranno naturalmente le altre due autorevoli candidate per i due posti che godranno della promozione diretta nel massimo campionato. Ieri nel primo posticipo c'è stata invece l'importante vittoria in ottica salvezza del Cesena contro la Ternana, adesso da sola all'ultimo posto, mentre i romagnoli risalgono ma hanno un solo punto di vantaggio sulla zona playout.

La chiusura sarà questa sera a Chiavari, dove l'Entella padrona di casa ospiterà i campani della Salernitana. Per la Virtus serve una vittoria per continuare a lottare per i playoff, una vera e propria battaglia che coinvolge tante squadre racchiuse nello spazio di pochi punti, tra cui appunto i liguri che non sono più una rivelazione, dal momento che l'Entella ormai si è affermata come una bella realtà di Serie B. In questo momento l'Entella è a due lunghezze dall'ottavo posto, ma se vincesse rientrerebbe nella fascia delle qualificate agganciando il Bari al sesto posto. La Salernitana invece al momento galleggia nell'aurea mediocrità: deve evitare di farsi risucchiare verso il basso visto che ha soli tre punti di vantaggio sui playout, ma con un bel filotto di risultati potrebbe anche buttarsi nella già citata mischia per i playoff. Vincesse a Chiavari, potrebbe davvero sperare...

SERIE B, 31^ GIORNATA

Lunedì ore 20.30

Entella-Salernitana

CLASSIFICA

Spal 58

Frosinone 56

Verona 54

Benevento (-1) 48

Perugia 47

Bari 46

Spezia, Novara 45

Cittadella 44

Entella*, Carpi 43

Ascoli 38

Avellino 37

Salernitana* 36

Pro Vercelli, Cesena 34

Pisa (-1), Vicenza 33

Latina, Brescia 32

Trapani 29

Ternana 26

