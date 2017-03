Video/ Atalanta Pescara (3-0): highlights e gol della partita (Serie A 2017)

VIDEO ATALANTA PESCARA (RISULTATO FINALE 3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2017, 29^ GIORNATA) - L'Atalanta supera il Pescara per 3-0. Andiamo ad analizzare i dati statistici della partita per comprendere meglio l'andamento del match. Cominciamo dal possesso palla (52% Atalanta, 48% Pescara). La squadra di casa è andata al tiro 13 volte, centrando lo specchio della porta in 7 occasioni; il Pescara è andato alla conclusione 6 volte impegnando Gollini in 2 circostanze. Passiamo ora alle occasioni da rete che vedono come si può prevedere, una supremazia dei padroni di casa, i quali sono riusciti a crearne ben 12 contro le 5 degli abruzzesi. Per quanto riguarda i calci d'angolo sono stati 7 in favore dell'Atalanta contro i 5 del Pescara. Dal punto di vista disciplinare è stata una gara tutto sommato corretta dato che l'arbitro Fabbri ha dovuto fischiare solamente 35 calci di punizione (15-20); i cartellini gialli sono stati in totale 4 (2-2). Per concludere diamo un'occhiata ai singoli; assoluto protagonista dell'incontro è stato Alejandro Gomez che, oltre ai due gol realizzati, è stato il giocatore che ha calciato maggiormente in porta (3) e qullo che ha avuto più occasioni da gol (3); Andrea Petagna invece è stato quello che ha servito il maggior numero di assist (3). Mattia Caldara e Alberto Grassi sono stati i calciatori che hanno recuperato più palloni (5), mentre Alejandro Gomez con 10 quello che ne ha perso maggiormente. Andrea Masiello e Sulley Muntari sono stati i più fallosi con 4 calci di punizione provocati.

LE DICHIARAZIONI - Soddisfatto della vittoria contro il Pescara, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini che ha così commentato la gara ai microfoni di Radio Rai: "La partita è stata molto equilibrata, più del risultato. Certo, non abbiamo corso rischi ed abbiamo dominato a lungo. Avevamo analizzato la sconfitta di Milano, oggi abbiamo dato una grande risposta, abbiamo giocato con concentrazione ed anche buona qualità. Possiamo ancora migliorare negli ultimi sedici metri. Obiettivi? Continuiamo a migliorare i record, volevamo arrivare alla sosta in una posizione importante di classifica e ci siamo riusciti. Siamo lì, cercheremo di giocare al meglio le nostre chance".

Dispiaciuto per la sconfitta di Bergamo del suo Pescara, Zdenek Zeman ha così commentato la sfida ai microfoni di Rai Sport: "L'Atalanta è stata superiore, ma forse il risultato è duro. Nel primo tempo eravamo 1-0, potevamo fare di più ma non ci siamo riusciti". (Marco Guido)

