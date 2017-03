Video/ Cagliari Lazio (0-0): highlights della partita (Serie A 2017)

VIDEO CAGLIARI LAZIO (RISULTATO FINALE 0-0): HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE A 2017, 29^ GIORNATA) - Prima di oggi Cagliari e Lazio non avevano mai fatto 0-0 nelle precedenti 28 giornate di campionato, al Sant'Elia invece esce fuori il punteggio che non ti aspetti con gli attaccanti di Simone Inzaghi che oggi avevano le polveri bagnate e forse la testa già ai prossimi impegni con le nazionali, o alla sosta per chi non è stato convocato, fatto sta che la squadra che esce dal campo con i maggiori rimpianti è forse quella di Rastelli che nel finale è andata davvero a un passo dal gol con Farias e Padoin, mentre nelle fila dei biancocelesti l'unico ad averci provato, e da fuori area, è stato Felipe Anderson con Immobile irriconoscibile e Keita che a differenza di lunedì scorso non ha saputo tirare fuori la maglia dal suo cilindro. Possesso palla. 43% Cagliari, 57% Lazio; i biancocelesti hanno manovrato 16 azioni ma hanno trovato raramente l'ultimo passaggio con 8 tiri e 5 conclusioni in porta, meno intraprendenti i rossoblù con 9 azioni, 4 conclusioni e appena 1 nello specchio (quello di Faragò, bloccato facilmente da Strakosha). Che i giocatori della Lazio fossero più distratti del solito lo si evince anche dai palloni persi, ben 56, e dai passaggi sbagliati, 39. La Lazio ha battuto 9 calci d'angolo ma ogni volta la difesa del Cagliari in qualche modo ha sempre saputo spazzare via il pallone. È doveroso sottolineare la grande prestazione di Hoedt che oltre a non concedere nulla agli avversari ha recuperato 10 palloni, mentre invece Felipe Anderson da solo ne ha persi addirittura 16. Nonostante un problema al flessore accusato nel corso del primo tempo, Ionita è il giocatore che si è mosso di più con 12197 metri percorsi di cui 2421 in jog, 8769 in run e 1007 in sprint.

LE DICHIARAZIONI - Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Cagliari, Massimo Rastelli, è contento per come sono andate le cose in mezzo al campo: "Abbiamo affrontato la Lazio nel suo momento migliore confermando i progressi palesati nella precedente gara contro la Fiorentina: è stata una partita aperta dove entrambe le squadre hanno cercato di vincere, abbiamo avuto le nostre occasioni esattamente come la Lazio, sono soddisfatto perché vedere inviolata la porta dopo tanto tempo era uno degli obiettivi principali e sono contento per i ragazzi che hanno saputo fermare una delle squadre più in forma del momento che ha molte soluzioni offensive e non dà mai punti di riferimento alle avversarie".

Le parole del tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ai microfoni di Sky Sport: "Volevamo vincere ma non siamo stati lucidi come in altre circostanze, sbagliando l'ultimo passaggio e trovando un Cagliari che ha fatto la partita che doveva fare, si è difeso bene coprendo bene ogni zona del campo e neutralizzandoci nei pressi dell'area di rigore, avremmo potuto vincere ugualmente perché l'occasione di Felipe Anderson nella ripresa è stata clamorosa, peccato non essere stati abbastanza incisivi sotto porta". (Stefano Belli)

