Video/ Cesena Ternana (1-0): highlights e gol della partita (Serie B 2016-2017, 31^ giornata)

VIDEO CESENA TERNANA (RISULTATO FINALE 1-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 31^ GIORNATA) - Si è concluso da pochi minuti il posticipo domenicale di Serie B, la sfida del Dino Manuzzi ha visto trionfare il Cesena di Camplone per 1-0 sulla Ternana di Fabio Liverani, decisiva la marcatura a metà ripresa dell'attaccante Alejandro Rodriguez.

La partita è stata, tutto sommato, equilibrata e decisa da l'unico episodio forse creato in tutta la gara dalle due squadre, il possesso palla (51%-49%) testimonia come nei 90' nessuna delle due squadre è riuscita a sovrastare l'altra. Nonostante tutto però è stato proprio il Cesena a creare maggiormente, rispetto agli avversari, ma sulle 12 occasioni sono riusciti a segnare soltanto un gol; 12-7 per il Cesena i tiri totali nel match delle due squadre (4-1 in porta) che testimoniano come la squadra di Camplone abbia provato maggiormente a sbloccare la gara e come siano, poi, stati premiati grazie al gol dell'argentino Rodriguez che ha regalato ai romagnoli tre punti molto sofferti ma vitali. Tra i due portieri quello maggiormente in forma è sembrato Simone Aresti che ha bloccato per 3 volte i tentativi di realizzazione degli avversari mentre solo una volta ci è riuscito Agazzi che però ha avuto un ottimo ausilio da parte della sua retroguardia. Anche i calci d'angolo premiano i romagnoli, 5-1 il conto dei tiri dalla bandierina calciati. Cesena che respira del nuovo ossigeno in classifica, Ternana sempre più ultima è questo il verdetto del Manuzzi.

(Alessandro Nobile)

