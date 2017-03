VIDEO / Federer Wawrinka (7-5 6-4): highlights della finale. Stan omaggia Reoger (Tennis Indian Wells 2017)

VIDEO FEDERER WAWRINKA (6-4 7-5), GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE (TENNIS INDIAN WELLS 2017). LE PAROLE DELLO SCONFITTO - Stan Wawrinka, lo sconfitto nella finale di Indian Wells 2017, si inchina a un Roger Federer capace di vincere titoli importanti a 35 anni: nelle dichiarazioni post partita il numero 3 del ranking Atp ha reso onore al connazionale dicendo che “vederlo al top alla sua età è incoraggiante, perchè io compirò 32 anni tra qualche giorno”. Wawrinka ha chiaramente parlato di una sconfitta dura, ma anche che “siamo abituati a perdere contro Roger perchè è il giocatore più forte di sempre. Affrontarlo è sempre complicato: è rapido, non ti fa mai sentire a tuo agio ed è talmente straordinario da far sembrare tutto perfetto”. Insomma: una sconfitta che ci può stare, e infatti Stan ha detto che “da una parte va tutto bene, sono arrivato in finale ed è un grande risultato”. D’altro canto si tratta di una finale persa, “mai semplice da digerire”. Wawrinka è comunque contento di essere tornato a questo livello, anche perchè dopo gli Australian Open aveva dovuto convivere per qualche giorno con un infortunio; adesso per lui si spalancano le porte di Key Biscaine, poi arriverà la stagione sulla terra rossa nella quale Stan potrebbe partire con i favori del pronostico, ricordando le due finali Master 1000 giocate su questa superficie e la vittoria, sorprendente, del Roland Garros 2015 contro un Novak Djokovic che sembrava imbattibile. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLE DICHIARAZIONI DI WAWRINKA

VIDEO FEDERER WAWRINKA (6-4 7-5), GLI HIGHLIGHTS DELLA FINALE (TENNIS INDIAN WELLS 2017) - Roger Federer ha vinto il torneo di Indian Wells 2017 battendo in finale il connazionale Stan Wawrinka: risultato 6-4 7-5 in un’ora e 20 minuti di gioco. Una finale rapida, che ha ricalcato due dei titoli che Roger aveva già conquistato qui: il primo nel 2004 (6-3 6-3 a Tim Henman) e il quarto, conquistato nel 2012 con un 7-6 6-3 ai danni di John Isner. Il quinto titolo a Indian Wells 2017 pone Federer al primo posto nella classifica delle vittorie del Master 1000 californiano: insieme a lui c’è Novak Djokovic, che aveva vinto le ultime tre edizioni ma questa volta si è fermato presto, battuto agli ottavi da quel Nick Kyrgios che ha poi dato forfait prima di giocare contro lo svizzero. L’analisi del march è piuttosto semplice: Federer ha vinto costringendo Wawrinka a un pessimo 38% con le seconde di servizio, risultando invece praticamente perfetto quando in battuta è andato lui (78% con le prime, 67% con le seconde). La chiave sta tutta qui, nel servizio: quando a Wawrinka è entrata la prima (il 61% delle volte) la testa di serie numero 3 del tabellone ha retto l’onda d’urto (si è preso il 70% dei punti), ma quando è stato costretto a giocare la seconda sono stati dolori. Con questa infatti Federer ha ottenuto il il 61% dei punti; dall’altra parte invece Wawrinka, che ha fatto solo 8 punti sulle prime del connazionale, non è riuscito a essere incisivo in risposta tanto da chiudere con il 33% sulle seconde del rivale. Wawrinka ha comunque avuto a disposizione tre palle break; ne ha sfruttata soltanto una, mentre il 60% di conversione di Federer (3/5) ha permesso al Re di prendere il largo in entrambi i set. Per Federer si tratta del secondo titolo nel 2017, ed è un trofeo prestigioso quasi quanto gli Australian Open; lo scorso anno aveva chiuso a zero la stagione peggiore di sempre.

LE DICHIARAZIONI - “Sono sorpreso di me stesso” ha detto un raggiante Roger Federer al termine della finale. “Penso che il segreto sia quello di aver avuto un po’ di vantaggio fisico e mentale, perchè Stan ha dovuto lottare duramente contro Nishioka e Thiem. Da parte mia ero sotto pressione; ho giocato questa finale con la giusta intensità, non ho cambiato il mio gioco ed ero pronto”. Con il trionfo a Indian Wells, Federer sale al numero 6 del ranking Atp: “Pensavo che a 35 anni sarei stato molto più in basso; essere qui toglie un sacco di pressione, ma prima di vincere questi tornei non era certo così bello. Sono felice di come adesso riesco a battere Stan, Rafa Nadal e tutti gli altri che ho battuto in Australia”. Adesso arriva un altro Master 1000, quello di Miami: “Tutti si aspettano che vinca ed è ovvio, ma io non riesco a dire che andrò in Florida per sollevare il trofeo”. (Claudio Franceschini)

