Video/ Udinese Palermo (4-1): highlights e gol della partita (Serie A 2017)

VIDEO UDINESE PALERMO (RISULTATO FINALE 4-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE A 2017, 29^ GIORNATA) - Andiamo a leggere le statistiche della sfida giocata al Friuli tra Udinese e Palermo (4-1), valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa spingono i rosanero verso la Serie B, in un pomeriggio da dimenticare per gli uomini di Lopez. Cominciamo dai dati del possesso palla, con l'Udinese al 48% e il Palermo al 52%. Per quanto riguarda i tiri in porta sono 10 per i bianconeri e 2 per il Palermo. Dal punto di vista del fraseggio, l'Udinese ha completato 288 passaggi mentre la formazione ospite 324. La precisione di esecuzione è favorevole al Palermo con un 79%, dato lievemente superiore a quello ottenuto dall'Udinese che si attesta al 77%. Per quanto riguarda i falli, ne sono stati commessi 36, con 4 cartellini gialli estratti dal direttore di gara Maresca ed 1 rosso. A lasciare il campo è stato Alino Diamanti per una gomitata ai danni di un avversario. Sugli spalti presenti circa 13.000 spettatori.

LE DICHIARAZIONI - Passiamo ai commenti rilasciati nel post partita di Udinese-Palermo, con le dichiarazioni del tecnico friulano Luigi Delneri: "Sapevamo che il Palermo voleva far bene infatti abbiamo avuto problemi per i primi 20 minuti ma dopo il loro gol siamo tornati in gara. anche se il risultato dice altro non è stato facile. Il modulo? Siamo passati al 4-4-2 dopo 20 minuti ma abbiamo fatto bene anche con il tridente. Giocando così abbiamo avuto più solidità".

Tanta delusione, invece, nelle parole di mister Diego Lopez: "Il primo tempo abbiamo fatto bene con intensità. Abbiamo messo in difficoltà l'Udinese poi però abbiamo commesso i soliti errori. Passiamo in vantaggio e poi ci complichiamo la vita. L'espulsione di Diamanti? La reputo esagerata. Sono un po' scoraggiato perchè non possiamo sempre commettere gli stessi errori soprattutto in una partita così importante. Abbiamo adesso due settimane per lavorare soprattutto sulla testa dei ragazzi". (Jacopo D'Antuono)

