Convocati Nazionale/ Italia, la lista dei nomi contro Albania e Olanda: il caso Balotelli (oggi, 21 marzo 2017

Mario Balotelli nella sua ultima presenza in Nazionale (Foto LaPresse)

CONVOCATI ITALIA: I GIOCATORI SCELTI DA VENTURA PER LE GARE DELA NAZIONALE CON ALBANIA E OLANDA. IL CASO BALOTELLI - Nella lista dei convocati della Nazionale, che sarà impegnata nei prossimi giorni per le partite contro Albania (qualificazioni al Mondiale 2018) e Olanda (amichevole) non figura Mario Balotelli. L’attaccante bresciano sta vivendo un’ottima stagione, di gran lunga la migliore da quando aveva lasciato il Milan nell’estate 2014: 10 gol in 17 partite di Ligue 1 e un totale di 12 reti in 22 apparizioni con la maglia del Nizza. Numeri che non gli sono bastati per guadagnarsi la Nazionale: nemmeno quando Manolo Gabbiadini è tornato a casa per infortunio il suo nome è comparso nella lista, tanto che Giampiero Ventura gli ha preferito Andrea Petagna. Inevitabile la domanda - nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica - alla quale Ventura non si è sottratto: “E’ giusto che io provi a recuperare il suo talento” ha detto il CT dell’Italia, che però ha sottolineato come le grandi squadre riescano a vincere e aprire cicli in virtù di “gruppo, regole e organizzazione”. Poi la stoccata diretta: “Non si può andare in discoteca fino alle 5, chi fa così non ha capito nulla mentre chi sa gestirsi dura fino a 40 anni”. In conferenza stampa poi Ventura ha chiuso con una battuta su SuperMario: “Vi ringrazio” ha detto ai giornalisti presenti “per non avermi fatto domande su Balotelli”.

Il rapporto tra Mario Balotelli e la Nazionale è sempre stato piuttosto travagliato: fin dall’esordio (agosto 2010 in amichevole contro l’Inghilterra) ha dato l’impressione di poter diventare anche il miglior realizzatore nella storia azzurra, e i numeri in questo senso non mentono. In 33 partite Balotelli ha segnato 13 gol, raggiungendo tale cifra al Mondiale 2014 quando doveva ancora compiere 24 anni; la fallimentare Coppa del Mondo in Brasile rimane però l’ultima apparizione di SuperMario con la maglia dell’Italia, il cui momento top resta l’Europeo 2012 quando con una straordinaria doppietta alla Germania ci lanciò in finale. Di fatto, Balotelli ha giocato in Nazionale soltanto nell’era di Cesare Prandelli, unico a cercare di incanalarne il talento; i successori del tecnico di Orzinuovi, vale a dire Antonio Conte e Giampiero Ventura, lo hanno sempre lasciato perdere anche perchè quello era un periodo nel quale l’attaccante faticava con le squadre di club (in due stagioni ha segnato 7 gol tra Liverpool e Milan). Oggi, vista l’esplosione di Andrea Belotti e i numeri di Ciro Immobile, appare difficile rivedere Balotelli in azzurro; il Mondiale 2018, altra potenziale occasione per rilanciarsi, non è poi troppo lontano ma probabilmente Mario non ci sarà a meno di una stagione straordinaria (la prossima) che renda davvero difficile lasciarlo fuori dall’elenco dei convocati.

