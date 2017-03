Miami Open 2017/ Diretta streaming video Supertennis.tv, orario (oggi)

Karolina Pliskova, 25 anni oggi (Foto LaPresse)

DIRETTA MIAMI OPEN 2017: STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV, ORARIO (OGGI 21 MARZO 2017) - Diretta Miami Open 2017: archiviato il grande appuntamento di Indian Wells, il tennis mondiale vive nelle due settimane immediatamente successive un altro torneo che si svolge nel Nord America, e che ancora una volta è un Atp Master 1000 e un Wta Premier Mandatory. Lunedì 21 marzo si parte alle ore 15 italiane con il torneo femminile: prima parte del primo turno, la campionessa in carica è Viktoria Azarenka che però, avendo dato alla luce il suo primogenito lo scorso dicembre, non può difendere il titolo che aveva conquistato subito dopo quello di Indian Wells.

Assente anche Serena Williams, che negli ultimi anni aveva sempre preferito Key Biscaine tra i due Mandatory di marzo, ci sarà Angelique Kerber che è tornata numero 1 del ranking mondiale ma deve difendere una semifinale conquistata un anno fa, senza avere troppe certezze visto che da gennaio a oggi il suo tennis non è stato certo a livello di quello del 2016, che l'aveva portata a giocare tre finali Slam - vincendone due - e a essere medaglia d'argento alle Olimpiadi e finalista alle Wta Finals. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE MIAMI OPEN 2017

Le avversarie sono sempre le stesse: da Karolina Pliskova, che parte ancora con i crismi della favorita perchè a oggi è la più costante su questo tipo di superfici, a Simona Halep e Agnieszka Radwanska attualmente in calo, passando per Garbine Muguruza e arrivando alle outsider Elina Svitolina, Dominika Cibulkova e Svetlana Kuznetsova, finalista a Indian Wells. Senza dimenticarsi, naturalmente, della campionessa della California: è difficile immaginare ancora Elena Vesnina all'ultimo atto di questo torneo, eppure al momento ha ragione lei.

Per quanto riguarda le italiane, Sara Errani è uscita dalle 100 della classifica Wta e per di più non ha pescato bene nel sorteggio: sfiderà infatti Belinda Bencic, una giocatrice che oggi è oltre la posizione 130 ma che nella sua giovanissima carriera è già stata una Top Ten, ha giocato i quarti di uno Slam (Us Open) e vinto un Premier V, e inoltre al netto dei tanti problemi fisici avuti ha confermato, entrando tra le professioniste, ha confermato la fama di predestinata che la accompagna da quando era una bambina.

La diretta tv del torneo Miami Open 2017, almeno per quanto riguarda la Wta, è affidata a SuperTennis: la web-tv della federazione è disponibile per tutti al canale 64, e ovviamente si potrà assistere ai match del torneo anche in diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv. A proposito: per quanto riguarda le informazioni utili su questo torneo vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale www.miamiopen.com. (Claudio Franceschini)

