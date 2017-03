(LaPresse)

VIDEO ENTELLA SALERNITANA (0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 31^GIORNATA)- Seconda vittoria consecutiva per la Salernitana che dopo aver battuto il Brescia (provocando l'esonero di Brocchi) regala anche la Virtus Entella espugnando il Comunale di Chiavari, vittoria di misura per i ragazzi di Bollini che in classifica salgono al dodicesimo posto a 39 punti, portandosi a +7 sulla zona calda occupata da Latina e Brescia (entrambe a quota 32), mentre la squadra di Breda rimane fuori dai play-off. A fare la differenza è il miglior approccio al match da parte degli ospiti con i padroni di casa che appaiono particolarmente sottotono e davvero poco incisivi nei pressi di Gomis, nella prima frazione di gioco Iacobucci viene impegnato da Improta, poco dopo Coda colpisce la traversa a portiere praticamente battuto, avvisaglie che non vengono colte dai giocatori dell'Entella e la Salernitana ne approfitta per sbloccare la contesa proprio con Coda che in contropiede fa centro e segna quello che si rivelerà il gol-vittoria. Vengono anche annullati due gol a Caputo, il primo per un fuorigioco, il secondo per il pallone che esce al momento del cross effettuato da Moscati. Nella ripresa padroni di casa decisamente più intraprendenti con la Salernitana che sfiora il raddoppio con Sprocati, dopodiché Zito si fa ammonire per la seconda volta lasciando la sua squadra in dieci, nonostante la superiorità numerica i padroni di casa producono una sola palla gol con Caputo incapace di inquadrare la porta di Gomis, nel recupero Ronaldo potrebbe chiudere la contesa prima del triplice fischio ma si fa respingere la conclusione da Iacobucci. In ogni caso non è stata una partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte, come testimoniano i 3 tiri in porta dell'Entella e i 2 della Salernitana, i padroni di casa hanno anche battuto un corner in più rispetto agli avversari (8 a 7) e con il 54% di possesso palla non sono riusciti a imporre il loro gioco agli ospiti in grado di conservare il vantaggio pur disputando gli ultimi 22 minuti (e i 5 di recupero) con un uomo in meno, a ulteriore conferma che la squadra di Bollini anche nei momenti più critici sa soffrire e mettere in cassaforte il risultato.

LE DICHIARAZIONI - Intervistato da una tv locale, il tecnico della Salernitana, Alberto Bollini, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "I tre punti premiano il lavoro compiuto durante la settimana, caratterialmente stiamo crescendo sempre più e l'esultanza dei giocatori in panchina dimostra come il gruppo sia sempre più compatto e solido. Non era facile giocare e vincere su un campo dove sono cadute alcune delle pretendenti alla promozione, il nostro segreto è stato giocare senza pensare alla classifica ma solamente a far bene, poi ovviamente se ci teniamo il più lontani possibili dalla zona retrocessione è sicuramente una cosa positiva".

Il tecnico della Virtus Entella, Roberto Breda, ha parlato ai microfoni di una tv locale. "Abbiamo giocato contro una squadra forte che sta attraversando un buon momento di forma, per quanto ci riguarda non abbiamo giocato bene, non siamo riusciti a verticalizzare e a proporci con continuità nell'area di rigore avversaria. Sarebbe stato importante tenere la Salernitana a distanza ma in un campionato così equilibrato come la Serie B è inevitabile che le squadre siano tutte vicine tra loro, per noi poteva essere un turno favorevole e invece dobbiamo trarre una lezione da questa sconfitta".

