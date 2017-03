Bruges Juventus/ Diretta streaming video RaiPlay.tv: formazioni, risultato live (Torneo Viareggio Cup 2017)

Foto LaPresse

DIRETTA BRUGES JUVENTUS: STREAMING VIDEO RAIPLAY.TV, PROBABILI FORMAZIONI E RISULTATO LIVE (TORNEO VIAREGGIO CUP 2017) - Bruges Juventus, che sarà diretta dall’arbitro Sozza - sezione di Seregno - apre il programma degli ottavi di finale al Torneo Viareggio Cup 2017: si gioca alle ore 14 di mercoledì 22 marzo presso lo stadio Torquato Bresciani (il campo principale del torneo). Una bella sfida per la compagine bianconera, che dovrà vedersela comunque contro un avversario esperto. Non sarà per niente semplice, ma serve assolutamente trovare il passaggio del turno. Sappiamo benissimo quali siano le esigenze della società juventina e la voglia di andare avanti nel progetto stimola davvero chiunque.

Ma occhio agli ospiti, che hanno comunque un ottimo score in competizioni simili. Il meglio del calcio europeo con i campioni di domani. A Torino hanno le idee chiare, ma anche a Bruges. Fabio Grosso ha già in mente la formazione che scenderà in campo nell' importante sfida. Probabile una riconferma degli undici che hanno battuto la Maceratese per ben 4-1.

Loria andrà a difendere i pali, mentre la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Semprini e Rogerio sulle corsie esterne, mentre Vasko e Coccolo saranno i due pilastri centrali. Kanoute sarà invece il regista di centrocampo, affiancato da Merio e Toure, che cercheranno anche di inserirsi. Mosti e Boce dovrebbero essere gli esterni di attacco, mentre la prima punta sarà Mancini. Occhi puntati su Bove, autore di una buonissima prova nello scorso match.

Anche Vermant dovrebbe avere la soluzione a portata di mano. Teunkens andrà in porta, mentre Lemoine, Tanghe, Nuyts e Cornette andranno a comporre la linea di difesa a quattro. Centrocampo a quattro con Lynen, Baiye, Peters e Brodic, mentre Fadiga e Van Camp saranno i due che comporranno la coppia d'attacco. Occhi puntati su Bodric, autore di una doppietta nello scorso match. Sarà una sfida molto particolare. La Juventus è comunque un' ottima squadra a livello giovanile e vorrà portare avanti il percorso intrapreso fino a questo momento in campionato.

I bianconeri hanno dimostrato di avere la giusta esperienza per poter far male davvero a chiunque. Ma gli ospiti arrivano da una buonissima Youth League e dunque non sarà una sfida facile e scontata. Sarà molto importante iniziare con il piede giusto sin dai primi momenti, evitando qualsivoglia tipo di tensione. Vedremo comunque una sfida combattuta e in grado di impensierire la squadra bianconera, che cercherà ovviamente di andare a segno sin dai primi minuti. Goal subito e gestione, per evitare di far prolungare troppo la sfida visto che si gioca ogni tre giorni. Archiviare e volare in alto, tentando il tutto per tutto. Questa sarà la missione della Juventus, ma occhio al contropiede avversario, che potrebbe sfruttare quest'arma per poter far male a chiunque.

La sfida Bruges-Juventus è stata scelta per essere trasmessa in diretta tv da Rai Sport: appuntamento quindi per tutti, con la possibilità di seguire questa partita del Torneo Viareggio Cup 2017 anche sul sito www.raiplay.it, dunque in diretta streaming video qualora siate in assenza di un televisore.

