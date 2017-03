DI NATALE "SCANSAVA" IL NAPOLI/ "Volevo evitare di fare gol": dopo la confessione va radiato?

Esultanza Napoli (Foto: LaPresse)

DI NATALE "SCANSAVA" IL NAPOLI: "VOLEVO EVITARE DI FARE GOL": POLEMICHE DOPO LA CONFESSIONE - Antonio Di Natale e Napoli, storia di un rapporto speciale e al tempo stesso controverso. L'ex attaccante dell'Udinese ha deciso di uscire allo scoperto e di svelare il segreto di Pulcinella: ha scansato il Napoli. Nell'intervista ai microfoni di Radio CRC ha spiegato il motivo delle ripetute assenze nelle partite che la squadra friulana disputava contro i partenopei al San Paolo: «Fare gol a Napoli era come segnare a mio fratello ed è per questo era meglio evitare». I suoi forfait - sei negli ultimi sette incontri - non erano certo passati inosservati, ma la conferma ufficiale non esenta Antonio Di Natale dalle polemiche. Nemmeno la sua appassionata giustificazione: «Sono napoletano e amo Napoli, ma quella maglietta per me era troppo pesante e avevo paura di non fare ciò che invece ho fatto, ma sono un grande tifoso del Napoli».

I tifosi partenopei avranno apprezzato la dichiarazione d'amore dell'ex capitano dell'Udinese, ma tutti gli altri hanno infiammato il dibattito sui social network. «Prendi le dichiarazioni di Di Natale sul Napoli, sostituisci Di Natale con Berardi e Napoli con Juve, assisti alla terza guerra mondiale», commentano, ad esempio, su Twitter. In futuro, però, potrebbe presentarsi a Napoli, ma solo per studiare mister Sarri: «L'anno prossimo chiederò a Sarri se potrò vedere qualche allenamento perché mi piacerebbe lavorare con i giovani. Non è detto che un giocatore può essere anche un buon allenatore per cui devo capire un pò se sono in grado di farlo». Però, ci scusi il sig Di Natale, ma dopo la confessione shock, siamo sicuri che sia giusto che lei operi ancora nel mondo del calcio? Forse dovrebbe essere radiato. Di certo è interessante capire quali valori positivi vorrebbe comunicare ai giovani di cui vuole tanto occuparsi. Non basta essere stato un ottimo calciatore per essere anche un grande uomo. E nel calciodi questi esempi ne abbiamo a migliaia.

