Diretta/ Civitanova Belchatow: info streaming video e tv, risultato live (Champions League, oggi)

DIRETTA CUCINE LUBE CIVITANOVA-PGE SKRA BELCHATOW: INFO STREMAING VIDEO E TV, RISULTTO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE, OGGI) - Civitanova-Belchatow, diretta dagli arbitri Adler e Porvaznik è la partita di volley maschile in programma oggi 22 marzo alle ore 20.30 presso l’Eurosuole Forum, valida per il ritorno dei playoff a 12 della Champions League 2017. Il match si annuncia sulla carta piuttosto semplice per la formazione marchigiana, che all’andata in terra polacca si era affermata per 3-1: alla Lube quindi bastano due set per passare il turno ma il contemporaneo impegno nella semifinale dei playoff scudetto contro Modena potrebbe pesare sulla testa e le gambe dei padroni di casa.

Gianlorenzo Blengini potrebbe avere la soluzione a portata di mano per questo match nonostante un inevitabile turnover rispetto al campionato di Superlega: ovviamente in opposto andrà Osmany Juantorena, anche se non è escluso un cambio a gara in corso. Jenia Grebennikov sarà il libero titolare, mentre Micah Christenson potrebbe andare in cabina di regia: anche qui non è escluso un avvicendamento a gara in corso. Tsvetan Sokolov e Jiri Kovar andranno in attacco, mentre Davide Candellaro e Dragan Stankovic andranno al centro. Formazione quasi fatta anche per Blain tecnico del Belchatow, che dovrebbe schierare gli stessi della partita di andata. Srecko Lisinac e Karol Klos andranno al centro del muro, mentre Mariusz Wlazly sarà l'opposto (23 i punti messi a segno nella sfida di andata). Nikolay Penchev e Michal Winiarski saranno gli attaccanti, mentre Kacper Piechocki sarà il libero titolare. Una formazione praticamente fatta, che potrebbe sfruttare la stanchezza fisica e mentale della squadra di casa.

Una settimana davvero fondamentale per la Lube Civitanova: in meno di tre giorni affronterà la pratica che chiuderà il discorso Champions League (sia in bene che in male), ma anche la pratica scudetto. Contro Modena sarà fondamentale impostare gara due, anche perché la vittoria a fatica ha dimostrato che le due compagini si equivalgono. Davanti al pubblico amico bisogna ripetere dunque l'impresa messa in campo contro Modena. Sarà una sfida molto tirata all'inizio, anche perché gli ospiti cercheranno di spingere sin dall'inizio e approfittarsene, mentre la Lube cercherà di difendersi nel miglior modo possibile. Risparmiare energia e cercare di evitare errori, anche per il rischio di cadere in basso, troppo in basso. Spinti dal proprio pubblico, la Lube cercherà di mettere in campo tutte le energie per poter evitare qualsiasi tipo di tracollo.

Ricordiamo infine che la partita tra Civitanova e Belchatow sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky, che ha riservato a tale evento spazio sul palinsesto del proprio canale tematico SkySport Plus, disponibile a tutti gli abbonati alla tv pay-per-view al numero 205 del telecomando. Sarà quindi confermata anche la diretta streaming video dell’incontro tramite l’applicazione SkyGo riservata ai soli abbonati al servizio.

