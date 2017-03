Diretta/ Modena-Dinamo Mosca info streaming video e tv, orario e risultato live, Champions League volley donne

LaPresse

DIRETTA LIU JO NORDMECCANICA MODENA-DINAMO MOSCA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (CHAMPIONS LEAGUE, OGGI) – Modena-Dinamo Mosca è la partita di volley femminile in programma oggi mercoledì 22 marzo 2017 alle ore 20.30 al PalaPanini di Modena per proseguire il sogno e volare in alto. La Liu Jo Nordmeccanica scende in campo nella gara di andata del playoff a sei della Champions League femminile di pallavolo. Le modenesi ospitano la Dinamo Mosca, in un match casalingo che si preannuncia senza parti. Una partita spettacolare che potrebbe regalare davvero tantissime emozioni e quella final four tanto ambita. Non sarà facile imporsi in una competizione lunga e complicata, ma comunque ci sarà bisogno di tutto l'apporto del pubblico per portare a casa i tre punti e volare alla fase finale della competizione. Non è semplice qualificarsi, non è mai facile entrare nelle migliori d'Europa. Ma Modena può e deve farcela, anche perché poi si andrà a giocare il ritorno in Russia, dunque ora in casa bisognerà vincere.

Coach Gaspari schiererà probabilmente Francesca Ferretti in palleggio, con Valeria Caracuta pronta ad entrare a gara in corso. Laura Heyrman e Yvon Belien andranno al centro per cercare di arginare l'attacco avversario. Giulia Leonardi sarà il libero titolare, mentre Jovana Brakocevic sarà l'opposto titolare. Caterna Bosetti e Francesca Marcon saranno invece le due attaccanti titolari per questa sfida. Non è però escluso un turnover in vista della sfida, anche perché ci sarà comunque il campionato da dover affrontare. Qualche dubbio per Yury Pachenko, che deciderà la formazione soltanto a pochissime ore dal match. Vera Vetrova e Ekaterina Kosianenko si giocano una maglia da titolare per quanto riguarda il palleggio, mentre il libero dovrebbe essere Anna Malova. Anastasia Bavykina e Yana Shcherban saranno molto probabilmente le due attaccanti, mentre Iulia Morozova, Maja Poljak e Irina Fetisova si giocano due maglie da titolare al centro del muro. Nataliya Goncharova dovrebbe essere l'opposto titolare, che cercherà di scardinare la difesa di Modena.

Una partita apertissima e davvero particolare. Le ragazze di Modena sanno giocare competizioni simili, con tanta pressione addosso. Una sfida che può dare loro l'accesso alle final four, ma non sarà di certo facile imporsi contro una squadra organizzata come quella russa. L'esperienza è stata ben dimostrata sul campo da gioco in questa Champions League e non sarà per niente facile cercare di giocarsi il tutto per tutto in due gare che ti permettono poco di raionare. Vedremo una partita combattuta e sicuramente in grado di regalarci emozioni: palloni spinti e voglia di giocare al massimo sin dai primi minuti, senza dimenticare il punteggio. Sarà molto importante trovare i tre punti in questa sfida (significherebbe vincere 3-0 o 3-1) ma Modena può farcela. Attenzione sulle seconde palle e sulle ribattute, in modo tale da evitare di rilasciare troppi contrattacchi alle ospiti. Solo in questo modo si potrà arrivare a vincere una gara importantissima in casa, senza dover lasciare punti inutili per strada.

Ricordiamo infine che la partita tra Modena e Dinamo Mosca non verrà trasmessa in diretta tv sul canale Sportitalia, disponibile al numero 60 del telecomando del digitale terreste al numero 225 della piattaforma satellitare di Sky, che ha i diritti della competizione ma ci proporrà solamente una differita alle ore 00.30 di notte, che sarà visibile anche in streaming video anche sul sito dell’emittente, all’indirizzo www.sportitalia.com a cui però sarà necessario iscriversi. Consigliamo inoltre di consultare il sito ufficiale della confederazione europea all’indirizzo www.cev.lu per rimanere aggiornati sul tabellino del match e le statistiche ufficiali.

