DIRETTA REAL MADRID BARCELLONA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (BASKET EUROLEGA 2017, OGGI) - Real Madrid-Barcellona si gioca alle ore 21 di mercoledì 22 marzo: il Clasico torna a far visita al girone di basket Eurolega 2016-2017, dove siamo arrivati alla ventisettesima giornata. Il Clasico spagnolo, anche nel basket, è sempre importante, seppure le due formazioni siano in condizioni completamente diverse, con la formazione madrilena già qualificata per i playoff di Eurolega, ed a cui manca 1 sola vittoria per essere certa di avere il vantaggio del fattore campo nella post season, e quella catalana che dopo la sconfitta nell’ultimo turno in casa del Darussafaka, resta appesa ad un sottilissimo filo per quanto riguarda la qualificazione, avendo 4 vittorie in meno della squadra attualmente all’ottavo posto.

Anche il Real Madrid nell’ultimo turno è stato sconfitto, in casa del Panathinaikos Atene, formazione allenata dall’ex coach del Barcellona, Pasqual. La gara del Wizink Center si gioca mercoledì alle 21,00 ed è quella che chiude il programma della quartultima giornata, prima delle due in programma in questa settimana.

Nella gara di andata si assistette ad un "massacro", da parte dei blancos sui blaugrana, con successo per 63-102, interrompendo così una serie precedente di tre successi in fila da parte del Barcellona. In totale i precedenti giocati nella capitale spagnola sono stati 8 con 5 successi del Real Madrid e 3 del Barcellona. Le due formazioni si sono affrontate recentemente anche nel "Clasico" della Liga Endesa, con una partita molto tirata, sullo stesso parquet che ospita la sfida di mercoledì sera, e come di consueto nelle gare "tirate", la firma dell’azione decisiva, a 2 secondi dalla fine, è quella di Sergio Llull, che ha portato i suoi a vincere per 76-75.

Llull è stato il migliore realizzatore per Laso, con 16 punti all’attivo, ed ha servito anche 7 assist, mentre al Barcellona non è bastato un grande Tomic, che ha messo a segno 14 punti, oltre a catturare 8 rimbalzi ed a smazzare 4 assist. Nell’ultimo turno della Liga Endesa il Real Madrid ha perso a sorpresa sul parquet del Monbus e si è visto raggiungere al secondo posto proprio dal Barcellona, che ha invece vinto il suo match contro il Badalona. Entrambe le squadre sono alle spalle della capolista a sorpresa, Tenerife, e la fase finale della stagione spagnola si preannuncia molto interessante.

Una partita, quella del Wizink Center, che si giocherà tra due formazioni con caratteristiche opposte, grande attacco per quanto riguarda i blancos, che segnano in media 87 punti a partita, contro i 71,7 della formazione di Bartzokas, e grande difesa per il Barcellona, squadra che subisce 75,5 punti, contro i 79 del Real Madrid. In generale i numeri della competizione, a partire dalle percentuali di tiro, per proseguire con i rimbalzi catturati, gli assist ed i recuperi, sono favorevoli alla formazione madrilena, e per il Barcellona sarà necessario uno sforzo importante per cercare di combattere alla pari, in un ambiente che sarà, come in ogni "Clasico" certamente caldissimo.

Nella gara dello scorso turno ad Atene, il Real Madrid si è dovuto arrendere di fronte alla grande prestazione del Panathinaikos, che sta risalendo la classifica e che ha ritrovato anche un ottimo Gist, che permette a Pasqual di allungare le rotazioni in un settore, quello dei lunghi, dove continua a spiccare Singleton. Per i greci c’è stata soprattutto una grande prova difensiva, con i due principali marcatori del Real Madrid, Doncic e Llull, contenuti, seppure entrambi in doppia cifra, così come Randolph e Hunter. Nonostante il grande agonismo messo in campo, da entrambe le parti si sono viste anche delle azioni pregevoli effettuate in grande velocità, specialmente da parte della formazione di Laso.

Anche il Barcellona si è arreso in trasferta, scontrandosi con un Darussafaka che in casa da sempre il meglio di se. La partita si è decisa praticamente nel secondo quarto, che si è chiuso con un parziale di 32 – 9, con l’attacco turco che segnava da tutte le posizioni, mentre la formazione di Bartzokas aveva grandi difficoltà. Dopo l’intervallo c’è stata la reazione di orgoglio da parte dei catalani, ma non è bastata, con il solo Perperoglou che è arrivato alla doppia cifra per quanto riguarda i punti segnati.

Al Wizink Center il Real Madrid sarà schierato sul parquet alla palla a due con Anthony Randolph, Maciulis, Ayon, Sergio Llull, e Jeffery Taylor, mentre per la formazione blaugrana ci saranno Tyrese Rice, Koponen, Perperoglou, Victor Claver e Ante Tomic.

Real Madrid-Barcellona non sarà trasmessa in diretta tv e non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per questa partita; Fox Sports, canale 204 del bouquet Sky riservato agli abbonati, manderà in onda la differita alle ore 23 dello stesso 22 marzo. Per le informazioni utili sul Clasico, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, potete consultare il sito ufficiale www.euroleague.net.

