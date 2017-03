Empoli Milan/ Info streaming video e diretta Raisport. Probabili formazioni, risultato live (Viareggio Cup)

La formazione dell'Empoli Primavera (LaPresse)

DIRETTA EMPOLI MILAN: INFO STREAMING VIDEO RIASPORT.TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (OTTAVI VIAREGGIO CUP OGGI) – Empoli Milan, diretta dall’arbitro Meleleo, è la partita in programma oggi mercoledi 22 marzo alle ore 16.30 presso il campo Ferdeghini, valido per gli ottavi di finale della Viareggio Cup. Questo pomeriggio le due formazioni si giocheranno quindi un pass per i quarti di finale: i rossoneri sono sicuramente più preparati e hanno la giusta concentrazione per poter andare avanti. Le ambizioni dei ragazzi di Nava però si scontrano con la formazione toscana piena di giovani interessanti e con tanta voglia di far bene. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI EMPOLI-MILAN (VIAREGGIO CUP, da raiplay.it) - - - CLICCA QUI PER SEGUIRE I RISULTATI DELLA VIAREGGIO CUP 2017

Mister Dal Canto ha già pronta la formazione anti Milan che scenderà in campo tra qualche ora: l’Empoli dovrebbe rimanere sul classico 4-3-3, con Giacomel che andrà a difendere la porta, mentre la difesa a quattro sarà composta da Zappella e Seminara sulle corsie esterne e Giampà e Pejovic al centro. A centrocampo avremo il trio composto da Bellini, Buglio e Picchi: in attacco probabile l'utilizzo di Montaperto e Jakupovic sulle fasce, con Manicone unica punta. Sono tanti i giovanissimi che interessano alle big in questa squadra e questa sarà una possibilità per mettersi in mostra.

Anche il Milan di Stefano Nava potrebbe avere la formazione già pronta: Guarnone dovrebbe andare in porta, mentre Torrasi e Altare saranno gli esterni nella difesa a quattro. Zucchetti e Bellodi andranno invece a comporre la coppia di centrali di difesa: davanti avranno il trio composto da Pobega, Zhikov e Zanellato. Attacco davvero spaventoso, con Tsadjout, Forte e Hamadi. I rossoneri arrivano da un 3-1 contro lo Spezia che potrebbe averli galvanizzati non poco.

Quella di questo pomeriggio sarà senza dubbio una sfida combattuta: gli occhi sono tutti puntati sui rossoneri, che ovviamente cercheranno il passaggio del turno. La compagine milanese ha dimostrato come la programmazione porta anche ad ottimi risultati e dunque si cercherà di fare il massimo. Ma occhio anche alla squadra toscana, che sta attraversando un buon periodo. Il pareggio contro l'Ascoli ha comunque evidenziato un buon momento di forma da parte della compagine azzurra. Vedremo comunque una sfida accesa sin dai primi minuti, con entrambe le squadre che cercheranno di premere sull'acceleratore sin da subito.

Ricordiamo infine che il match tra Empoli e Milan, ottavo di finale della Viareggio Cup atteso per le ore 16.30 sarà visibile in diretta tv sulla Rai che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale tematico Raisport +, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Ricordiamo altresì che sarà possibile assistere all’incontro anche in diretta streaming video tramite il servizio Raiplay.it.

