Germania Inghilterra/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Germania Inghilterra (LAPRESSE)

DIRETTA GERMANIA INGHILTERRA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, ORARIO, RISULTATO LIVE - Germania Inghilterra è una delle amichevoli internazionali in programma mercoledì 22 marzo 2017: si gioca al Signal Iduna Park di Dortmund a partire dalle ore 20:45. La Germania, squadra campione in carica dei Mondiali ma che negli Europei nell'anno scorso non è riuscita a dare il meglio di sé, vede fra i convocati del tecnico Low per questa sfida alcuni volti relativamente nuovi nel giro della Nazionale.

Leroy Sané, attaccante del Manchester City di Guardiola classe '96, è alla quinta presenza con la Nazionale maggiore, per cui non ha ancora segnato una rete. Insieme a lui arriverà per la seconda apparizione con la maglia tedesca Julian Weigl, centrocampista del Borussia Dortmund che avrà anche la fortuna di giocare con il suo pubblico in questa amichevole. Ricordiamo che la squadra dovrà partire poi quasi immediatamente in direzione Baku, dove è attesa dalla sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali contro l'Azerbaigian.

La formazione di Low non dovrebbe rischiare nulla per quanto riguarda il discorso qualificazione, ed è l'unica (insieme proprio all'Inghilterra) fra le squadre europee impegnate nei gironi di qualificazione a non aver subito neanche un gol. Sono dati sicuramente importanti, che testimoniano una solidità difensiva recuperata rispetto ad alcune precedenti apparizioni, che può contare su un quartetto di partenza solidissimo con Hummels, Howedes, Kimmich ed uno fra Rudiger e Mustafi.

Dall'altra parte l'Inghilterra, affidata da alcuni mesi al ct Southgate che ha preso il posto di Allardyce, replica l'ottimo lavoro svolto in difesa dalla Germania ma dovrà fare a meno in attacco di due pedine importanti come Harry Kane, il centravanti del Tottenham capocannoniere in Premier, e Walcott dell'Arsenal, entrambi non al top dal punto di vista fisico a causa di un infortunio.

La formazione della Germania dovrebbe comporsi così: 4-2-3-1 con ballottaggio Neuer-Ter Stegen per la porta, in difesa Mustafi e Hummels centrali, Rudiger e Kimmich laterali. A centrocampo quasi certa la presenza di Toni Kroos, che sarà affiancato dallo juventino Khedira con Muller spostato di qualche metro in avanti nel ruolo di trequartista. In avanti spazio a Draxler, Sanè e Mario Gomez a formare il vero e proprio tridente.

Dall'altra parte il tecnico inglese Southgate dovrebbe inserire un 4-3-3 con Joe Hart in porta, Walker, Cahill, Stones e Clyne in difesa. In mediana spazio a Dier, Barkley ed Alli, mentre in avanti il tridente sarà formato da Sterling, Lingard e Vardy. In panchina pronto ad entrare anche l'esperto Jermain Defoe, protagonista di una nuova incredibile stagione con la maglia del Sunderland.

La Germania ha allestito un'altra formidabile squadra nel giro di qualche anno, dopo la formazione che ha vinto e convinto negli ultimi Mondiali grazie ad una rosa lunga e completa. I tedeschi rimangono fra le prime 5 al mondo senza alcun dubbio, ma ci sarà da lavorare per raggiungere i livelli altissimi degli ultimi 3-4 anni.

Dall'altra parte, invece, è positivo il recupero dell'Inghilterra, formazione apparsa irriconoscibile sotto la guida negativa di Hodgson, ma che ora ha ritrovato solidità e consapevolezza dei propri mezzi su cui ha sempre fatto leva. Sarà interessante assistere a questa sfida e vedere i progressi fatti grazie all'arrivo del nuovo tecnico Southgate, che ha dato un'impronta decisa alla squadra ed un gioco all'altezza.

L’amichevole internazionale tra Germania ed Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Fox Sports HD, il numero 204: telecronaca dalle ore 20:45. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone.

