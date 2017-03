INFORTUNIO ABATE / Trauma contusivo all'occhio sinistro, stagione finita per il terzino del Milan

Vincenzo Montella - La Presse

INFORTUNIO ABATE, TRAUMA CONTUSIVO ALL'OCCHIO SINISTRO E STAGIONE FINITA PER IL TERZINO DEL MILAN. COME È ANDATA FINO AD ORA - Il trauma contusivo all'occhio sinistro ha messo ko Ignazio Abate che rimarrà fuori fino alla fine della stagione, due mesi ai box proprio per questo problema fisico. Per il calciatore del Milan fino a questo momento non è stata una stagione indimenticabile. Infatti Ignazio Abate ha collezionato ventitré presenze in Serie A riuscendo a completare appena due assist, una media piuttosto bassa se si considera l'esperienza e i numeri di questo calciatore. Era presente da titolare nella gara di Doha dove il Milan è tornato a vincere un trofeo molto tempo, alzando al cielo una Supercoppa Italiana vinta contro la Juventus dell'ex Massimiliano Allegri ai calci di rigore. Nelle gerarchie di Vincenzo Montella il calciatore era partito titolare per poi però perdersi lungo la strada in favore soprattutto dell'esplosione di altri calciatori che hanno convinto di più il tecnico rossonero. (agg. di Matteo Fantozzi)

INFORTUNIO ABATE, TRAUMA CONTUSIVO ALL'OCCHIO SINISTRO E STAGIONE FINITA PER IL TERZINO DEL MILAN - Si può considerare finita oggi la stagione calcistica di Ignazio Abate terzino del Milan che ha riportato un infortunio abbastanza serio. Il calciatore in quetione ha rimediato un trauma contusivo all'occhio sinistro come riportato dal sito ufficiale del Milan con un comunicato stampa. Il calciatore sarà costretto ai box per almeno due mesi e dovrà fare molta attenzione di fronte a un infortunio che sicuramente non è da sottovalutare. Inoltre il calciatore sarà costretto a seguire da lontano i suoi compagni proprio nel momento più importante. Di certo i problemi agli occhi non vanno sottovalutati e per un atleta agonistico sono problemi che non si possono assolutamente sottovalutare. Staremo a vedere quale sarà la situazione legata proprio ad Ignazio Abate che sarà controllato giorno dopo giorno dallo staff rossonero e che ritornerà ad allenarsi con il gruppo probabilmente alla fine delle vacanze estive per il ritiro in vista della prossima stagione. (agg. di Matteo Fantozzi)

© Riproduzione Riservata.