Miami Open 2017/ Diretta Fognini-Harrison: streaming video Supertennis.tv, orario (oggi 22 marzo)

Fabio Fognini, 29 anni (Foto LaPresse)

DIRETTA MIAMI OPEN 2017: FOGNINI-HARRISON STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV, ORARIO (OGGI 22 MARZO 2017) - Diretta Fognini-Harrison: mercoledì 22 marzo, sempre con inizio dei match alle ore 15 locali, scatta il momento del torneo maschile al Miami Open 2017. Un torneo che purtroppo non vedrà in campo la presenza dei primi due giocatori al mondo: Andy Murray aveva dato forfait da tempo, Novak Djokovic ha ufficialmente comunicato la sua decisione qualche giorno dopo l’eliminazione da Indian Wells.

Questo significa che, da tabellone, il favorito è Stan Wawrinka che arriva dalla finale giocata in California; evidentemente però Roger Federer arriva a Key Biscaine con i crismi del giocatore che, soprattutto in assenza dei due rivali più forti, non può non fare un bis che Djokovic centra da tre anni e che ha fatto sembrare semplice, ma che in realtà è dannatamente complicato (parliamo della doppietta Indian Wells-Miami, tornei quasi “gemelli” per composizione e date contigue). CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE MIAMI OPEN 2017

Nel tabellone maschile ci sono tre italiani: Andreas Seppi attende oggi un qualificato, per Fabio Fognini l’esordio arriverà contro quel Ryan Harrison che da qualche tempo è allenato da Davide Sanguinetti e che è in grande ascesa nel circuito Atp. Il sanremese sarà in campo come secondo match sul campo centrale, dunque verosimilmente non prima delle ore 16:30-17 italiane; nei prossimi giorni arriverà anche l’esordio per Paolo Lorenzi, che però aprirà il suo torneo con il secondo turno.

Il romano è, per la prima volta in carriera, testa di serie in uno torneo Master 1000 (la numero 32, proprio l'ultima disponibile): il giusto riconoscimento alla serietà e all’impegno che Lorenzi ha sempre profuso, e poco importa che il seeding di Key Biscaine arrivi in virtù di qualche forfait eccellente (per esempio quelli di Gael Monfils e Richard Gasquet).

Per quanto riguarda il tabellone femminile, non ci sono italiane impegnate oggi; Camila Giorgi avrebbe avuto il diritto a essere nel tabellone principale, ma dopo l’eliminazione al primo turno di Indian Wells la maceratese è rientrata in Italia per problemi alla schiena, e i medici le hanno consigliato un periodo di riposo che influirà anche su una classifica che Camila non riesce a far risalire.

Nel torneo Wta ci sono tutti i grandi nomi al netto di Serena Williams che, campionessa tra il 2013 e il 2015, ha scelto di non giocare entrambi i tornei del Nord America, rinunciando dunque ad altri punti in classifica (lo scorso anno era arrivata in finale) e rischiando di veder scappare Angelique Kerber, ufficialmente tornata numero 1 al mondo ma chiamata lei stessa a difendere una semifinale.

Chiaramente la priorità di Serena in questa fase della carriera non è rimanere in vetta al ranking; archiviato il record assoluto di Slam in era Open, la trentacinquenne punta più che altro a vincere altri Major prolungando così la sua striscia. Come italiane dunque abbiamo Roberta Vinci, che però entrerà in corsa soltanto nel secondo turno: la tarantina è ancora testa di serie come lo era stata a Indian Wells.

La diretta tv del torneo Miami Open 2017, almeno per quanto riguarda la Wta, è affidata a SuperTennis: la web-tv della federazione è disponibile per tutti al canale 64, e ovviamente si potrà assistere ai match del torneo anche in diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv. Siamo invece su Sky Sport 2 per quanto riguarda il torneo maschile, con possibilità ovviamente di diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go. A proposito: per quanto riguarda le informazioni utili su questo torneo vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale www.miamiopen.com.

