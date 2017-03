Risultati Torneo Viareggio Cup 2017/ Diretta gol live score degli ottavi (oggi 22 marzo)

Risultati Torneo Viareggio Cup 2017, Foto LaPresse

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO CUP 2017: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE (OTTAVI, OGGI 22 MARZO) - Il Torneo Viareggio Cup 2017 archivia la prima fase e, dopo due giorni di riposo, entra nei turni ad eliminazione diretta: mercoledì 22 marzo si disputa tutto il programma degli ottavi di finale, e dunque siamo in “regime” di gara secca con calci di rigore che arriveranno subito qualora il risultato dovesse essere di parità al 90’ (non sono previsti supplementari, insomma).

Di seguito il quadro degli ottavi: si parte alle ore 14 con Bruges-Juventus, alle ore 14:30 avremo Inter-Cagliari e poi alle ore 15 Atalanta-Perugia, Torino-Osasco, Belgrano-Spal e Bologna-Napoli. Alle ore 16:30 il primo posticipo sarà Empoli-Milan; chiusura alle ore 18 con Fiorentina-Sassuolo, inizialmente prevista nel primo pomeriggio ma poi spostata di sede e, dunque, anche di orario.

Le sfide sono davvero molto interessanti, perchè la nuova formula - qualificazione agli ottavi per le prime di ciascun girone e le sei migliori seconde - ha fatto sì che alla fase ad eliminazione diretta siano formazioni con almeno due vittorie. Tra queste ce ne sono alcune a punteggio pieno, altre che hanno penato fino all’ultimo per qualificarsi e altre che invece si sono semplicemente disputate la prima posizione nel girone; possiamo sicuramente notare che restano nella competizione le ultime tre vincitrici della Viareggio Cup, vale a dire Milan, Inter e Juventus che sono riuscite a vincere il loro rispettivo girone e dunque si candidano ad arrivare ancora una volta in fondo.

Sono invece soltanto tre le squadre straniere che sono riuscite a qualificarsi; non sono presenti nel tabellone degli ottavi nemmeno formazioni che non facciano parte del principale campionato Primavera, che riguarda le società le cui prime squadre militano in Serie A e Serie B. Ci aspettiamo dunque un bello spettacolo; fino a questo momento il Torneo Viareggio Cup 2017 non ci ha deluso sul piano del gioco e dei gol segnati, dunque la speranza è che anche per gli ottavi di finale si prosegua su questa falsariga.

Ultima annotazione: il tabellone è già formato fino alla finale che si disputerà mercoledì 29 marzo, a differenza di altre stagioni non è stato effettuato un sorteggio per gli accoppiamenti poichè la formula prevedeva incroci da formare rispetto alle posizioni di classifica delle varie formazioni.

OTTAVI DI FINALE

ore 14:00 Bruges-Juventus

ore 14:30 Inter-Cagliari

ore 15:00 Atalanta-Perugia

ore 15:00 Belgrano-Spal

ore 15:00 Bologna-Napoli

ore 15:00 Torino-Osasco

ore 16:30 Empoli-Milan

ore 18:00 Fiorentina-Sassuolo

© Riproduzione Riservata.