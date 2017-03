Diretta/ Modena-Rzeszow: info streaming video e tv, risultato live (Champions League, oggi)

La formazione dell'Azimut Modena (LaPresse)

DIRETTA AZIMUT MODENA-ASSECO RESOVIA RZESZOW: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (VOLLEY MASCHILE, CHAMPIONS LEAGUE, OGGI) – Modena-Rzeszow, diretta dagli arbitri Gerothodoros e Stoica, è la partita di volley maschile in programma oggi 23 marzo alle ore 20.30 la PalaPanini, valida per il match di ritorno dei play off a 12 della Champions League. La partita in programma in terra emiliana risulta davvero fondamentale per la compagine di Tubertini, chiamata anche questa volta a convincere il pubblico di casa, dopo la bella prestazione contro Civitanova nella semifinale scudetto del campionato di superlega. L’Azimut parte però leggermente avvantaggiata oltre ce per il fattore campo, anche per il risultato del match di andata: la trasferta polacca finì 3-2 per Modena, la quale ora dovrà trovare una nuova vittoria schiacciante, pena la necessità di ricorrere al golden set nel caso in cui i gialloblu ottenessero solo due set a favore.

I padroni di casa schiereranno probabilmente la miglior formazione possibile, anche se dovranno pensare a gara 2 contro Lube Civitanova. Salvatore Rossini sarà il libero titolare, mentre Max Holt e Matteo Piano saranno i due centrali, anche se Kevi Le Roux potrebbe entrare a gara in corso. In attacco confermato Earvin Ngapeth, che all'andata ha firmato ben 26 punti, mentre Luca Vettori andrà a fare l'opposto: l'altro schiacciatore insieme a Ngapeth sarà probabilmente Nemanja Petric, mentre Santiago Orduna andrà in palleggio.

Kowal, coach di Rzeszow, ha le idee chiare per il sestetto iniziale: Piotr Nowakowski e Dawid Dryja andranno a formare il muro, con il dubbio tra i due liberi Mateusz Maslowski e Winters. Jochen Schöps sarà l'opposto, mentre Marko Ivovic e John Perrin saranno i due attaccanti. Dubbi anche per quanto riguarda il palleggiatore: Lukas Tichacek e Marcin Karakula si giocheranno una maglia in quel ruolo. Sarà molto importante impostare al meglio la formazione, anche per evitare di rimanere intrappolati in set poco pratici e mandare il match alle lunghe.

Quella di questa sera al PalaPanini sarà una sfida davvero importantissima per Modena: dopo una stagione fatta di alti e bassi i modenesi vogliono tornare a correre, e soprattutto a vincere, specialmente in Champions League. Non sarà facile, anche perché gli avversari hanno dimostrato che c'è veramente una squadra pronta a tutto pur di portarsi a casa la vittoria come abbiamo visto nel match di andata, dove le cose sono state tutt'altro che facile. Vedremo una partita comunque tirata e altalenante, piena di sorprese incredibili. Non sarà semplice affermarsi in campo internazionale, ma il pubblico giocherà un ruolo chiave in questo match: servirà la spinta di tutti pur di andare avanti e cercare la qualificazione.

La partita tra Modena e Rzeszow non sarà visibile in diretta tv, ma l’evento sarà comunque disponibile in differita sulla piattaforma satellitare di Sky che trasmetterà la partita di volley maschile a partire dalle ore 22.30 sul proprio canale Fox Sport Hd, disponibile per gli abbonati al numero 204 del telecomando. Di conseguenza sarà disponibile ai medesimi orari anche la diretta streaming video del match valido per i play off a 12 della Champions League. Consigliamo infine di collegarsi sul sito ufficiale della federazione, all’indirizzo www.cev.lu, per seguire il risultato live del match.

