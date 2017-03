Inter/ Calciomercato news, pronta l'offerta per Nainggolan da 50 milioni! (oggi 23 marzo 2017)

Calciomercato Inter, Stefano Pioli (Lapresse)

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: PRONTA L'OFFERTA DI SUNING DA 50 MILIONI DI EURO PER NAINGGOLAN (OGGI 23 MARZO 2017) - La dirigenza dell'Inter ha intenzione di regalare ai propri tifosi giocatori importanti nella prossima sessione estiva di calciomercato ed il primo nome sul taccuino di Suning sembra essere quello di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga della Roma piace tanto alla società nerazzurra, secondo quanto riportato da 'TuttoSport' l'Inter sarebbe disposta ad offrire una cifra pari a cinquanta milioni di euro per convincere la Roma a giugno a lasciar partire Radja Nainggolan. La nuova proprietà cinese infatti ha messo a disposizione una grossa liquidità per la sessione estiva del calciomercato, la sensazione è quella di poter riuscire a convincere il presidente Pallotta a trattare considerando la maxi offerta proposta. Molto però dipenderà dalla volontà del centrocampista belga di lasciare la Capitale in estate, visto che è molto legato alla maglia giallorossa e nonostante la grossa cifra potrebbe chiedere alla Roma di restare.

INTER, CALCIOMERCATO NEWS: PER L'ATTACCO BERNARDESCHI IL PRIMO OBIETTIVO (OGGI 23 MARZO 2017) - L'Inter vuole rinforzare il centrocampo nella sessione estiva del calciomercato ma non vuole mettere da parte la possibile trattativa per Federico Bernardeschi della Fiorentina. Il giocatore sta disputando una stagione eccellente con la maglia viola e Suning ha detto di voler investire sui giovani italiani in vista della prossima stagione, esattamente come fatto con Gagliardini. Secondo quanto riportato da 'Sportmediaset' Suning non vuole offrire una cifra superiore ai trentacinque milioni di euro, bonus compresi, per l'attaccante della squadra allenata da Paulo Sousa, considerando che sta trattando con la Fiorentina per un eventuale rinnovo (il contratto scadrà nel giugno 2019). Il presidente Della Valle, però, valuta il giocatore ventitreenne almeno cinquanta milioni di euro, considerando la stagione perfetta che sta disputando in Serie A, non sarà una trattativa semplice per Suning nonostante la liquidità che avrà a disposizione l'Inter per l'estate.

