Italia Polonia Under 21/ Info streaming video-diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA ITALIA POLONIA UNDER 21: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, AMICHEVOLE) - Italia-Polonia Under 21 è una delle amichevoli internazionali in programma giovedì 23 marzo 2017: calcio d'inizio alle ore 20:45, si gioca al Cracovia Stadium nell'omonima città polacca. Un'importante tappa di avvicinamento per la selezione azzurra agli Europei di categoria, che l'Italia dovrà affrontare in estate. Lunedì prossimo a Roma ci sarà un nuovo test amichevole di grande prestigio, ma anche il test contro i polacchi sarà di grande rilevanza, soprattutto considerando il fatto che la Polonia ospiterà la rassegna continentale del prossimo giugno.

Contro quelli che saranno i padroni di casa della manifestazione, dunque, il tecnico Di Biagio schiererà una squadra pronta per ottenere i gradi di undici titolare all'Europeo. Ci sarà innanzitutto il fondamentale rientro nel tridente di Berardi, con il talento del Sassuolo che ha vissuto una stagione iniziata alla grande, tanto da far pensare a un suo imminente inserimento nella Nazionale maggiore, ma poi segnata dal grave infortunio che lo ha costretto a saltare più di metà campionato. In avanti come centravanti sarà lanciato Cerri, che a Pescara sta finalmente ritagliandosi un ruolo da protagonista sotto la guida di Zdenek Zeman. Scelta obbligata per il commissario tecnico Di Biagio, visto che il titolare Petagna è stato chiamato da Ventura per gli impegni della Nazionale maggiore contro l'Albania e contro l'Olanda. Non ci saranno invece due elementi fondamentali come l'atalantino Caldara al centro della difesa e come Mazzitelli, entrambi out per infortunio.

Di seguito le formazioni previste per l’amichevole di giovedì 23 marzo. Padroni di casa schierati con Wrabel tra i pali, Jack in posizione di terzino destro e Jaroszynski in posizione di terzino destro, mentre i due centrali difensivi saranno Bednarek e Kedziora. A centrocampo Lipski sarà l'esterno di fascia destra, mentre sull'out mancino si muoverà Kubicki. Per vie centrali saranno schierati titolari Murawski e Frankowski, mentre il tandem offensivo dei padroni di casa sarà composto da Kownacki e Stepinski. Gli azzurri opporranno Cragno in porta, Barreca (Torino) e il bolognese Masina come esterni di fascia a destra e a sinistra in difesa, mentre i centrali della retroguardia saranno Bonifazi (Spal) e Ferrari. A centrocampo spazio a Pellegrini, Grassi e Benassi, mentre in attacco con Cerri e Berardi ci sarà Federico Chiesa, protagonista finora di una stagione davvero eccellente con la maglia della Fiorentina.

A livello tattico il 4-4-2 del commissario tecnico della Polonia, Dorna, si scontrerà con il 4-3-3 del mister azzurro, Di Biagio. Entrambe le formazioni saranno al loro primo impegno del 2016. La Polonia aveva chiuso l'anno tra ottobre e novembre con tre vittorie contro Ucraina, Montenegro e soprattutto Germania, affermazione questa che aveva fatto crescere l'ottimismo in vista dell'appuntamento degli Europei da giocare in casa. Dopo aver staccato il biglietto per Euro2017 con il pareggio in Lituania, l'Italia ha perso in amichevole contro l'Inghilterra per poi pareggiare contro la Danimarca a reti bianche. Da sottolineare che, a dispetto del brillante primo posto nel girone di qualificazione agli Europei, nell'ultimo anno l'Under 21 azzurra ha vinto solo un match contro Andorra, per pareggiare poi contro Albania, Serbia, Lituania e Danimarca e perdere contro Francia per l’appunto Inghilterra (entrambe amichevoli).

L'Italia parte con buone credenziali ai nastri del prossimo Europeo Under 21, ed anche in questa amichevole, pur giocata fuori casa in Polonia dove comunque andrà affrontata la prossima rassegna continentale, gli azzurri partono favoriti considerando le valutazioni dei bookmaker, con successo azzurro quotato 2.20 da Betclic, mentre Paddy Power moltiplica per 3.00 quanto scommesso sull'eventuale successo polacco e Bet365 offre invece a 3.25 la quota relativa al pareggio. Per seguire la diretta tv di Italia-Polonia Under 21 ci si potrà collegare sul canale 57 (RaiSport) del digitale terrestre in chiaro, oppure anche in HD sul canale 557. Diretta in streaming video dell'incontro disponibile per tutti gli appassionati che si collegheranno via internet sul sito www.raiplay.it.

