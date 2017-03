MIAMI OPEN 2017 / Diretta Seppi-Albot: streaming video Supertennis.tv. Un solo precedente

Diretta Seppi Albot, Miami Open 2017 - Foto LaPresse

DIRETTA MIAMI OPEN 2017: SEPPI-ALBOT STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV, ORARIO (OGGI 23 MARZO 2017) - Diretta Seppi Albot: al Miami Open 2017, torneo di categoria Master 1000 (inizio dei match alle ore 16 di casa nostra) arriva il turno di un altro tennista italiano. Andreas Seppi è senza ombra di dubbio quello che ha iniziato meglio la stagione: agli Australian Open aveva centrato gli ottavi di finale battendo in rimonta Nick Kyrgios, per poi arrendersi a Wawrinka avendo le possibilità di batterlo.

Adesso torna a giocare nel Master 1000 di Key Biscaine: il suo avversario nel primo turno è Radu Albot, tennista della Macedonia che arriva dalle qualificazioni. Un impegno agevole per l’altoatesino: classe ’89, Albot è oggi il numero 86 del ranking Atp ed è quindi in uno dei suoi migliori momenti in carriera, visto che tre anni fa aveva raggiunto il suo best ranking alla posizione numero 85. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS IL TORNEO FEMMINILE MIAMI OPEN 2017

Una vittoria contro Seppi gli permetterebbe di realizzare il suo primato in classifica; va anche detto che, qualora il nostro giocatore dovesse volare al secondo turno, l’avversario sarebbe Gilles Muller, testa di serie numero 24 e veterano del circuito che all’inizio della stagione si è tolto la soddisfazione di vincere il primo torneo Atp in carriera, vivendo di fatto il momento più brillante in tutti questi anni.

Il tabellone ci dice anche che al terzo turno l’avversario potrebbe essere quel Tomas Berdych che, entrato forse nella fase calante di una carriera tutta vissuta ad alto profilo (ma senza grandi successi, se non la finale a Wimbledon nel 2010), deve riscattare la clamorosa eliminazione subita a Indian Wells per mano di Nishioka, per di più quando era avanti di un set e un break.

Al quarto turno possibile derby contro Paolo Lorenzi: il romano, per la prima volta testa di serie nel tabellone di un Master 1000, aspetta il vincente della sfida tra Adrian Mannarino e Benjamin Becker, soltanto omonimo (e connazionale) del ben più celebre Boris, ma entrato nella storia del tennis – in un certo modo – per essere stato il giocatore che ha chiuso ufficialmente la carriera di Andre Agassi, battendolo agli Us Open 2006.

In campo femminile invece gioca Sara Errani: dopo aver superato in tre set Belinda Bencic, la bolognese se la vede con la cinese Shuai Zhang che esordisce oggi al Miami Open 2017 essendo una delle teste di serie (numero 30); avversaria agevole per Sara che potrebbe così volare al terzo turno. Il suo match sarà sul campo numero 7, come secondo incontro; non prima delle 17 italiane dunque.

Avremo anche l’esordio delle prime big, perché finalmente parte il secondo turno: ricordiamo che la testa di serie numero 1 è Angelique Kerber che si è ripresa la vetta del ranking Wta, non ci sarà invece Serena Williams che ha vinto tre volte consecutive tra il 2013 e il 2015 ma ha deciso di curarsi al meglio da qualche acciacco per essere al 100% quando inizierà la stagione sulla terra rossa.

La diretta tv del torneo Miami Open 2017, almeno per quanto riguarda la Wta, è affidata a SuperTennis: la web-tv della federazione è disponibile per tutti al canale 64, e ovviamente si potrà assistere ai match del torneo anche in diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv. Siamo invece su Sky Sport 2 per quanto riguarda il torneo maschile, con possibilità ovviamente di diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go.

