Probabili formazioni/ Italia Albania: diretta tv, orario, le ultime notizie live (qual. Mondiali 2018)

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-ALBANIA: DIRETTA TV, ORARIO, LE ULTIME NOTIZIE LIVE – Italia-Albania è valida per il quinto turno delle qualificazioni Mondiali 2018; alle ore 20:45 di venerdì 24 marzo lo stadio Renzo Barbera ospita la sfida che chiude il girone di andata anche nel girone G. Dove gli Azzurri sono al comando insieme alla Spagna con 10 punti; al momento secondi per differenza reti, hanno bisogno di effettuare il sorpasso per evitare i playoff e dunque devono vincere intanto le altre partite, a cominciare da quella contro l’Albania di Gianni De Biasi che, quarta con 6 punti, deve recuperare terreno ma difficilmente riuscirà a qualificarsi. L’arbitro dell’incontro sarà lo sloveno Slavko Vincic; andiamo dunque a dare uno sguardo più approfondito alle probabili formazioni di Italia-Albania.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA – Il modulo scelto da Giampiero Ventura è il 4-2-4; forfait di Bonucci che è stato fermato dall’influenza, a giocarsi il posto – verosimilmente al fianco di Barzagli – sono in tre, con Alessio Romagnoli che sembra partire favorito su Rugani (il quale avrebbe il vantaggio di conoscere alla perfezione il compagno di reparto) e Astori. Buffon in porta, sugli esterni Darmian e De Sciglio non dovrebbero avere problemi a prendersi le due maglie (l’alternativa rimane Zappacosta che potrebbe giocare a destra). Due i giocatori che agiranno a centrocampo: Verratti si occuperà di creare gioco, al suo fianco avrà De Rossi che è forse il mediano perfetto per questo tipo di modulo, potendo anche – eventualmente – abbassarsi sulla linea di difesa consentendo ai terzini di alzarsi in fase di spinta. Candreva è sicuro del posto a destra, dall’altra parte in questo momento non si può tenere fuori Lorenzo Insigne che tornerà a giocare, più o meno, come ai tempi dell’Under 21 (cioè molto largo, quasi a pizzicare la riga laterale). Naturalmente al centro dell’attacco ci sono Immobile e Belotti, insostituibili nel reparto offensivo azzurro.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA – Sembra fatta anche la formazione dell’Albania: Gianni De Biasi si affida al consolidato 4-5-1 e in porta dovrebbe mandare Hoxha, titolare in assenza di Berisha e favorito su Strakosha. In difesa Hysaj è naturalmente il terzino destro, dall’altra parte non è in discussione la maglia di Agolli mentre in mezzo, a fare coppia con Mavraj, ci sarà Veseli che quest’anno ha trovato il suo spazio con l’Empoli e può giocare sia al centro che come terzino destro. A centrocampo si vedono altre conoscenze del calcio italiano: Ledian Memushaj, capitano del Pescara, e l’ex Parma Lila saranno le due mezzali che dovranno accompagnare e supportare l’azione di Taulant Xhaka, fratello maggiore di Granit a differenza del quale, svizzero di passaporto, ha scelto la nazionalità albanese. Sulle fasce invece dovrebbero esserci Roshi e Lenjani; come prima punta De Biasi può scegliere tra Cikalleshi, che garantisce tanto lavoro ma non segna tantissimo, oppure Bekim Balaj; quest’ultimo, che gioca in Russia nel Terek Groznyj, dovrebbe avere la meglio.

ITALIA-ALBANIA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV – Italia-Albania, come tutte le partite della Nazionale, sarà trasmessa sulla televisione di stato: appuntamento in chiaro per tutti su Rai Uno.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-ALBANIA

ITALIA (4-2-4): Buffon; Darmian, Barzagli, A. Romagnoli, De Sciglio; Verratti, De Rossi; Candreva, Belotti, Immobile, L. Insigne

A disposizione: G. Donnarumma, Meret, Zappacosta, Rugani, Astori, D’Ambrosio, Gagliardini, Parolo, Spinazzola, Petagna, Eder, N. Sansone

Allenatore: Giampiero Ventura

ALBANIA (4-5-1): Hoxha; Hysaj, Veseli, Mavraj, Agolli; Roshi, Lila, T. Xhaka, L. Memushaj, Lenjani; Balaj.

A disposizione: Shehi, Strakosha, Ajeti, Alla, Aliji, Kukeli, Abrashi, Basha, Grezda, Hyka, Latifi, Cikalleshi, Llullaku, Sadiku

Allenatore: Gianni De Biasi

