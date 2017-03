Roma/ Calciomercato news, ag. Manolas: 'la società deciderà il suo futuro'

Calciomercato Roma, Luciano Spalletti (Lapresse)

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: PARLA L'AGENTE DI MANOLAS (OGGI 23 MARZO 2017) - Kostas Manolas sembra essere in procinto di lasciare la Roma in vista della prossima sessione estiva del calciomercato visto che ci sono tante squadre europee, e non, interessate al suo cartellino. A fare il punto della situazione ci pensa l'agente del difensore greco, Ioannis Evangelopoulos ai microfoni di 'Tuttomercatoweb', con le numerosi voci di una trattativa con l'Inter che avrebbe già raggiunto un accordo verbale con lo stesso Manolas. "Il futuro di Kostas è un argomento trattato ormai quotidianamente, si parla di Inter e di tante altre squadre ma per ora la sua squadra è la Roma. La decisione finale sarà presa solo ed esclusivamente dal club giallorosso, se verrà ceduto sarebbe solo per una loro scelta" le parole dell'agente del difensore greco, che pone l'attenzione sul rinnovo di Manolas fino al 2019. "Se la Roma dovesse chiederci di restare noi non potremmo fare altrimenti, ha un contratto per altri due anni" conclude Evangelopoulos.

ROMA, CALCIOMERCATO NEWS: INCONTRO SPALLETTI-PALLOTTA (OGGI 23 MARZO 2017) - In casa Roma tiene banco il futuro di Luciano Spalletti, allenatore giallorosso che non sa ancora quale sarà il suo destino in vista della prossima stagione. Proprio nella serata di ieri in un noto ristorante romano a due passi da via Veneto si sono incontrati il presidente James Pallotta con il braccio destro Alex Zecca, più il consulente personale Franco Baldini, i dirigenti Gandini e Baldissoni il ds Massara, ed infine il tecnico Luciano Spalletti. Nessuno ha voluto rilasciare dichiarazioni e proprio la presenza di Baldini ha fatto presupporre che si sia parlato della prossima stagione, una sorta di programmazione del club giallorosso, che conta di avere ancora sulla panchina l'attuale allenatore Spalletti. Il tecnico è rientrato infatti dalla sua vacanza di due giorni in Toscana per prendere parte a questa cena con il presidente Pallotta e la dirigenza, prima che il numero uno della Roma faccia ritorno in America.

