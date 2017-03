SOFIA GOGGIA/ La sciatrice rivela: "Vorrei entrare in politica"

Sofia Goggia - La Presse

SOFIA GOGGIA, LA SCIATRICE SVELA: DOPO LA FINE DELLA CARRIERA VORREI ENTRARE IN POLITICA. LE SUE PAROLE - Si anima la discussione attorno alla sciatrice Sofia Goggia che oggi ha parlato a Radio 1 durante la trasmissione ''Un giorno da pecora'' provando anche a tracciare la strada per il suo futuro. L'interesse principale rimane lo sport, ma questo potrebbe mischiare con altro: "Un giorno mi piacerebbe fare politica". Sempre ovviamente nel suo ambito: "Vorrei fare qualcosa per gli sportivi e proporrei una legge per tutelare gli atleti dei gruppi militari cercando di ottenere una tassazione minore. Portiamo il nome del nostro paese in giro per il mondo, quindi il nostro ruolo è sicuramente importante". Secondo la ragazza sarebbe questo un modo anche per incentivare a fare sport. Sofia Goggia potrà ribadire le sue idee quando sarà ospita su Rai Tre di Fabio Fazio a Che tempo che fa insieme alle colleghe Marta Bassino e Federica Brignone. Chissà che da questa dichiarazione non possa nascere qualcosa di importante per il nostro paese. (agg. di Matteo Fantozzi)

SOFIA GOGGIA, LA SCIATRICE SVELA: DOPO LA FINE DELLA CARRIERA VORREI ENTRARE IN POLITICA - Sofia Goggia è sicuramente uno dei personaggi più in luce nel mondo dello sport italiano dell'ultimo periodo. Questa splendida ragazza nell'ultima stagione ha collezionato addirittura tredici podi, dimostrando di essere una gigante della sua disciplina, pronta ancora a stupire giorno dopo giorno. Faranno molto discutere le sue parole in merito a un possibile futuro in politica a Radio 1 durante la trasmissione ''Un giorno da pecora''. Sofia Goggia dimostra ancora una volta di essere una ragazza dalla mente aperta e dalla volontà di ferro che fa in ogni sua scelta. L'ha dimostrato anche grazie alla grande voglia di crescita dimostrata sulle piste di sci in questa stagione, la migliore della sua carriera. La ragazza di Bergamo però è ancora giovane, basti pensare che è classe 1992 e che davanti a lei ci sono quindi diverse situazioni molto interessanti sulle piste che ancora la attendono. Staremo a vedere quando arriverà il prossimo, la politica poi può ancora aspettare. (agg. di Matteo Fantozzi)

© Riproduzione Riservata.