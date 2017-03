Atalanta Torino/ Info streaming video e diretta tv. Probabili formazioni, risultato live (Viareggio Cup 2017)

Diretta Atalanta Torino: un precedente a Viareggio fra Atalanta e Torino - LaPresse

DIRETTA ATALANTA TORINO: INFO STREAMING VIDEO RAIPLAY, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (QUARTI VIAREGGIO CUP OGGI) – Atalanta Torino, diretta dall’arbitro D'Apice, è la partita in programma oggi venerdì 24 marzo alle ore 16.30 presso il campo Ferdeghini de La Spezia, valida per i quarti di finale della Viareggio Cup. Sfida in partita secca, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si ricorrerà direttamente ai calci di rigore.

Sfida ad eliminazione diretta in quella che è la più prestigiosa competizione extracampionato per le squadre giovanili dei principali club italiani. Uno scontro che affronta le sue radici nella tradizione considerando che bergamaschi e granata sono le formazioni tra le più titolate a livello giovanile, e che spesso a Viareggio hanno saputo ritagliarsi successi straordinari. L'Atalanta si ripresenta tra le prime otto della competizione grazie al primo posto nei gironi eliminatori (con tre vittorie su tre incontri disputati), col primato nel proprio raggruppamento conquistato a punteggio pieno davanti a Osasco, Abuja ed Ancona. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ATALANTA-TORINO (VIAREGGIO CUP, da raiplay.it) - CLICCA QUI PER SEGUIRE I RISULTATI DELLA VIAREGGIO CUP 2017

Primo posto a punteggio pieno nella fase a gironi della Viareggio Cup anche per il Torino, che ha battuto in sequenza Rijeka, Cortuluà e Reggiana. L'Atalanta si è confermata un vero e proprio caterpillar anche negli ottavi di finale, eliminando il Perugia travolto con un perentorio quattro a zero. Più sofferta è stata la qualificazione del Torino che si è ritrovato di fronte proprio una formazione uscita dal girone eliminatorio dell'Atalanta, l'Osasco, battuta solo ai calci di rigore dopo l'uno a uno nei tempi regolamentari. Lo scontro fra nerazzurri e granata sembra comunque avere tutti i crismi del faccia a faccia tra favorite per la conquista della vittoria finale nel torneo, anche alla luce dell'eliminazione negli ottavi di finale di Milan, Inter e Fiorentina.

Le probabili formazioni del quarto di finale di La Spezia: l'Atalanta scenderà in campo con Taliento tra i pali, Eleuteri e Bastoni sulle corsie laterali di difesa, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre Elia e Zanoni giocheranno al centro della difesa. A centrocampo ad Alari sarà affiancato Badjie e Bolis, mentre nel tridente offensivo partiranno titolari Latte Lah, Capone e Zortea. Risponderà il Torino con Cucchietti in porta, Giraudo schierato in posizione di terzino destro e D'Alena in posizione di terzino sinistro, mentre Auriletto e Rossetti giocheranno al centro della retroguardia. Friedenlieb, Berardi e Traoré giocheranno nel terzetto di centrocampo, mentre Rivoira, De Luca e Tobaldo partiranno dal primo minuto nel tridente d'attacco.

Modulo 4-3-3 speculare nel confronto tattico fra l'Atalanta allenata da Bonacina ed il Torino guidato in panchina da Coppitelli. Match tra due squadre di primo livello nel quadro del campionato Primavera, che a Viareggio sanno ora di potersi giocare chance importanti per la vittoria finale, visto il quadro delle formazioni rimaste in gara. Nonostante l'Atalanta abbia fatto un'impressione maggiormente convincente nelle prime quattro gare del torneo, contro l'Osasco il Torino si è confermato duro a morire ed agonisticamente validissimo.

Quote in perfetto equilibrio per la sfida di venerdì pomeriggio, con la vittoria dell'Atalanta o il successo del Torino nei novanta minuti che viene quotata allo stesso modo, 2.50, da Bet365, che quota invece 3.20 l'eventualità del pareggio che porterebbe le due squadre a giocarsi l'accesso in semifinale ai calci di rigore. Ricordiamo infine che il match tra Atalanta e Torino, quarto di finale della Viareggio Cup atteso per le ore 16.30 sarà visibile in diretta tv sulla Rai che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale tematico Raisport +, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Ricordiamo altresì che sarà possibile assistere all’incontro anche in diretta streaming video tramite il servizio Raiplay.it.

